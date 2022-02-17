這男友色色！1名女網友的男友日前在網拍網站發現某商家賣「哺乳衣」竟寫成「方便男友摸的衣服，戶外免脫辦事」，商品標題還提到「野外露出、野外穿胸」，而男友看到後馬上傳截圖給她說想買，男友說「很方便欸！伸手進去就是ㄋㄟㄋㄟ了」，讓她超崩潰、直接拒絕。

該女網友在Dcard上發文表示，她的男友日前在逛網拍商城時意外發現某商品寫「方便男友摸的衣服，戶外免脫辦事」，該款衣服其實就是「哺乳衣」，原意是讓新生兒媽媽方便直接露出胸部哺乳，沒想到竟有廠商的銷售文案寫成「野外露出、野外穿胸」，而原PO的男友看到後竟異常興奮。

女網友的男友在網拍網站發現某商家賣「哺乳衣」竟寫成「方便男友摸的衣服，戶外免脫辦事」，男友看到後馬上傳截圖給她說想買。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友看到哺乳衣後興奮地傳了截圖給她，說要買給她穿，男友說「很方便欸！伸手進去就是ㄋㄟㄋㄟ了」，讓女友相當崩潰，事發發文笑說男友真是1個老色魔，最後仍是拒絕男友，「想當然我不會穿啦，被路人看到就不好了」。

其他網友則留言「把哺乳衣寫成這樣不太好」、「根本曲解哺乳衣了」、「這件我女友傳給我 叫我買給她，我整個黑人問號」、「時下年輕人怎麼了，道德在哪裡？廉恥在哪裡」、「你發了這篇文 這個商家一定很感謝你」、「洞口再開一個會更棒」、「買了以後過一陣子就可以當哺乳衣了」、「超讚，感覺可以隨時抓」。