資深藝人巴戈昨(16日)深夜傳出因不敵胰臟癌病逝，享壽67歲，他1962年出道，主持過的節目無數，又因笑口常開、個性開朗，在演藝圈人緣極好，昨過世消息傳開，許多演藝圈好友都同感哀悼。「四哥」曹西平發長文回憶兩人相處點滴，透露巴戈曾有次錄影後帶大家到「特別的地方」聚餐，巴戈自稱沒有很常來，但人一到就被服務生坐大腿，還被問：「你怎麼這麼久都沒有來看我？」，讓眾人也笑翻。

曹西平昨得知巴戈辭世消息後便在臉書回憶兩人最後一次見面是在西門町，當時巴戈突然出現在他開的耳環店附近，接著驚訝地抱著曹西平，兩人更拉著手開始狂聊天，以前兩人因為錄影幾乎每周都會見面，是《雙星報喜》的戰友，「巴哥哥在我心目中是一個非常特別的藝人，很多很多的趣事說都說不完了太好笑了」，兩人聊了一個鐘頭後還說好下次要再約吃飯聊天，未料成了遺憾，讓曹西平難過說：「巴哥哥我們的約會取消了是嗎？巴哥哥我們說好的約會真的取消了嗎？我希望不是真的」。

巴戈和鄒美儀過去主持《雙星報喜》獲得不少人氣。（圖／中時資料照片）

曹西平更說，巴戈私下很愛開玩笑，他人緣好愛交際應酬，什麼朋友都認識、什麼地方都知道，30多年前有次眾人錄影後，巴戈帶大家到「特別的地方」吃飯開眼界，曹西平笑說：「特別到我還真的不好說就是了，我也不好意思說？巴哥哥說他很少來，結果有個服務生說你怎麼這麼久都沒有來看我？一屁股就坐在巴哥哥的大腿上，我們大家都笑死了說你不常來是嗎？太好笑巴哥哥的表情我們都傻眼」。

曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

最後曹西平說，巴戈不只幽默開朗，對朋友更是義氣，還因此被電視台封殺，幸好後來轉到別台工作後風生水起，這輩子沒有幾個童星出生的藝人像他一樣一生都這麼精彩，「台上幽默詼諧台下生活精彩無比，家庭也照顧的非常好，不管外面有什麼風風雨雨他就是把家照顧的很好，不會有任何的聲音出來的」，並隔空哀悼巴戈說：「你這一生真的一點遺憾都沒有了，現在一切病痛都沒有了，你現在可以跟美儀姐，一起再續前緣主持雙星報喜，來首每個禮拜雙星報喜的招牌歌曲，瘦瘦瘦瘦瘦瘦...不要說我瘦，胖胖胖胖胖胖...不要說我胖，巴戈，一路好走」。