Netflix夯劇「華燈初上」第三季即將上映，劇中「條通文化」和酒店風情成為影迷熱議的話題，鄰近條通商圈的台北晶華酒店了推出「晶．華燈初上」住房專案，由日籍管家帶領房客走訪劇中條通場景外，即日起至4月、更加強力道推出「華燈初上 X 復古酒家菜」主題宴，提供公司行號與機關團體作為春酒晚宴。

台北晶華酒店「華燈初上 X 復古酒家菜」主題宴，由宴會廳行政主廚吳俊煌藝烹台式酒家菜、搭配沉浸式場景布置與氛圍營造，讓與會貴賓穿越時空、宛如置身劇中年代，感受一場與眾不同的復古春酒晚宴，每桌8席15800元起，2桌以上即可預訂。加購住房再享限定優惠價每房每晚2999元。

「華燈初上 X 復古酒家菜」主題宴飲菜單是由晶華宴會廳行政主廚吳俊煌規劃掌杓，內容考據了劇中的時空背景，精選出10道具有代表性的酒家菜大菜，前菜龍蝦五福拼盤是由道地的烘烤烏魚子、五味軟絲、芥末鯊魚煙…等五款開胃前菜所組成。之後則有紅燒西魯肉、大稻埕燴三鮮、一品酒糟香酥骨、特色獨具的鮮魚五柳枝源自於台灣古早菜「五柳枝」，「柳」的意思是將配料切成絲狀，再加入醋與糖燴煮為糖醋口味的五柳醬，主廚採用了洋蔥絲、蔥絲、筍絲、香菇絲、鹹菜絲，拌炒糖醋醬汁並勾芡淋後在炸過的魚上，讓醬汁的酸甜配上魚肉的鮮美。

菜單中的湯品「魷魚螺肉蒜鍋」是以魷魚罐頭為主要食材，當時越洋的罐頭食品盛行，餐廳發揮創意將罐頭食品變成宴席料理，持續流傳至今。湯鍋中有著滿滿的魷魚、螺肉以及蒜苗，北部會加入里肌肉羹，南部則會加上香菇及竹筍一起烹煮，主廚還會將螺肉罐頭中的湯汁也加進鍋中提鮮，並以大量的蒜苗熬煮引出甜味，乾魷魚以及螺肉則展現出鹹味與海鮮的甘味，讓這道看來簡單的湯品，蘊含著不簡單的層次與滋味。端上甜品與水果之前還有辦桌不可少的紅蟳米糕、以及主廚巧心搭配的蒜苗香腸、炸蝦捲、蛤蜊絲瓜、以及菜圃煎蛋等家常菜組合。

甜品則端出晶華冠軍「八寶甜芋泥」，「八寶」在過去是富有的象徵，有「珍貴」與「多」的含意，主廚精選大甲芋頭，蒸過之後加入豬油及砂糖壓成芋泥，並疊上如寶石般繽紛、象徵「珍寶」的大小紅豆、紅棗、蜜蓮子等配料。芋泥的綿密和配料的酸甜滋味交織，讓人回味無窮。豐盛的台式大菜及酒水暢飲，期待以宴飲帶領食客穿越時空，感受餐飲文化的趣味與迷人之處。

除了精緻的宴席料理外，「華燈初上 X 復古酒家菜」專案更提供沉浸式氛圍的營造，包括華燈風布置打卡牆、環繞式音樂、復古妝髮體驗以及威士忌（水割）酒水暢飲等豐富內容，晶華酒店官方Instagram（@regenttaipei）並將同步舉辦抽獎活動，購買專案者只要裝扮與華燈主題相關、上傳照片至IG並Hashtag #晶虎春酒華燈初上，就有機會獲得晶華酒店免費住宿券一張。

疫情期間為方便不便外食的公司行號及民眾，「晶華美食到你家」同步推出多款豐富的五星外帶美饌，晶華酒店宴會團隊並提供有到府外燴的服務選項，晶華期待以各式豐富的專案，滿足公司行號及民眾不同的春酒聚會需求，創造另一波商機及話題。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。