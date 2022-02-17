資深藝人巴戈昨天因胰臟癌擴散不敵病魔，在台北長庚醫院病逝，享壽67歲，所幸人生最後一段路程，最愛的老婆張令娜跟4個孩子，都陪伴在他身邊，巴戈也在自認人生沒有遺憾，內心平靜地離開，沒有留下遺言。

童星出身的巴戈，在圈內縱橫一甲子，個性非常溫暖和善，深受星友跟後輩的喜愛，且多才多藝，多次拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎，還受邀主持三金典禮，還曾擔任中華民國演員工會常務理事、台灣演藝人協會常務理事，跟鄒美儀搭檔主持的《雙星報喜》是他的代表作，而鄒美儀早在2002年就因癌症病逝，年僅45歲，20年後的現在巴戈離開，只能遙想兩人在天上再見，留下無限追思。

巴戈親友透露，他是去年在大陸感受到身體不舒服，回台灣就醫發現血紅素和血小板指數異常，經檢查確診胰臟癌，據《鏡週刊》報導，巴戈二嫂韓德美透露，他是在去年9月被診斷出胰臟癌，且一發現就已末期，當時他跟家人都做好了心理準備，因此沒有接受太多的積極治療。

在巴戈確定是癌末後，他的老婆跟4個孩子都回到台灣，陪伴在他身旁，其實前一天(2/15)他的狀況都還好好的，卻在隔天晚上7點44分離世，巴戈育有4名子女，都已成年獨立，只有一個女兒結婚，也還沒抱孫，但他仍覺得人生圓滿無憾，「因為4個小孩都非常優秀，太太都陪在旁邊」，也因這一生過得很美滿，可能因此並沒有留下什麼遺言，如今家屬們還在研討後事的安排，公祭跟長眠地還沒有定案。