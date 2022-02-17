資深男星巴戈16日晚間驚傳因罹患胰臟癌病逝，讓不少民眾相當驚訝。而曾經3度獲得金鐘獎最佳主持人的他，過去也曾演過多部影視作品，但他過去上節目卻透露自己也有過事業低潮「1年只工作5天」，但他卻表現得相當豁達。

巴戈過去曾登上蔡康永與小S（徐熙娣）所主持的《康熙來了》，他在節目中透露自己8歲時就以童星身分出道，演出《婉君表妹》、《白鷺人家》等多部影視作品，但當時年幼的他從沒想過會進入演藝圈，只因小時候十分調皮活潑，姊姊又愛看電影而替他報名了選秀活動，沒想到因此踏入演藝圈，直到讀初中時才離開去學美術設計，打算將來當室內設計師，直到結婚之後又開始接演短劇，再轉成主持人逐漸重返演藝圈。

不過巴戈解釋，即使當童星時很紅，但當時的娛樂圈沒有青少年電影，需要的角色不是小孩就是小生，沒有中間那一段，所以到了國、高中他就失業了，只能回到校園努力念書去學設計，老婆便是他的大學同班同學。

另外，巴戈也表示自己在收入最好時，一年繳的稅就高達4、500萬元，但不紅時1年卻只工作5天，年收入不到50萬，不過他對於「紅」或「不紅」卻非常坦然，他有意識的知道觀眾有一天會看膩，而他不紅時，除了在外面對他指指點點的人變少，圈內朋友也會逐漸疏遠，但他卻豁達表示：「沒什麼好難過的，人生本來就會起伏，紅就紅，不紅也無所謂」。不過他也透露那時候家人已移民，只剩他自己在家裡，認識的好友也都結婚生子，讓他有些孤單，因此還曾自己在家故意用家用電話打到手機，假裝有人找他來排解寂寞。

巴戈坦然面對自己在演藝圈中的人氣。（圖／YOUTUBE）