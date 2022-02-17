大陸女星張靚穎憑藉著高難度海豚音被譽為「海豚公主」，但她卻一度在愛情中摔了大跤；張靚穎當時為了追愛，不惜和自己媽媽反目成仇，直接在表演舞台「逼婚」，兩人苦戀長達15年，直到她發現對方將自己視為賺錢的工具，憧憬了十幾年的婚姻，不到兩年就畫下句點，離婚後，張靚穎也發現媽媽的用心良苦。

張靚穎是家裡的第一個孩子，也因為家中有著相當深的重男輕女思想，讓她並沒有得到父母的關愛；直到媽媽在第二胎生下兒子後，所有愛全數被分走，成為家中沒人疼愛的孩子，但她心裡並沒有怨恨，甚至在父母同時病倒時，當年國中的她也直接扛下了重擔，白天在病房照顧媽媽，晚上照顧父親，也成為她和爸爸相處最久的一次，但在父親過世時，父女倆仍舊沒有破冰。

擁有動人歌喉及亮麗外表的她，憑藉多年駐唱經歷風聲水起。(圖/翻攝自微博)

此後家庭負擔也全都壓在媽媽身上，讓她決定去酒吧擔任駐唱歌手要替家中分擔，隨著時間推移，張靚穎這個名字也逐漸獲得了些許名氣，樂隊也僅成團一年就因特殊原因解散；張靚穎便獨自到名為「音樂房子」的酒吧，擁有動人歌喉及亮麗外表的她，也憑藉著多年的駐唱經歷風聲水起，也有著不少的追求者；直到某次，她遇見打扮成經紀人樣貌的馮珂，對方稱張靚穎的實力不能只侷限在駐唱歌手，便邀請張靚穎跟著自己，也保證她能前途無量；馮珂帶著張靚穎去參加許多比賽，雖然成績不錯，但是並沒有讓張靚穎打響名號，直到參加選秀《超級女聲》，張靚穎憑藉《讓世界充滿愛》在節目中取得第3名的好成績，人氣也瞬間爆棚。

馮珂為了得到張靚穎的信任自稱已經離婚。(圖/翻攝自微博)

長時間的相處也讓張靚穎對馮珂有一絲好感，而對方為了得到張靚穎的信任，自稱已經離婚，同時也給予她無微不至的照顧，從小缺少父愛的張靚穎也很快被對方打動，陷入愛情之中；而在感情中，只要是馮珂認為對的事，她都會去照做，但她並不知道對方一直在欺騙她，甚至將自己視為「賺錢機器」，因為馮珂一直都是一名「有婦之夫」；而媽媽當時一眼就看出馮珂的真面目，並表示相當反對兩人在一起，認為對方不值得信任，兩人還差了18歲；可張靚穎認為馮珂是她最信任的人，便和媽媽發生爭執，表示「他早就離婚了，我相信就好」。

張靚穎後來離家跟隨馮珂一同闖盪。(圖/翻攝自微博)

後來張靚穎離開了家，跟隨馮珂一同闖盪，而她為了增加唱歌技巧，決心前往美國學習聲樂，馮珂也像以前一樣陪在她身邊；張靚穎也將她的成功歸功於馮珂，認為對方的出現填補她從小缺失的父愛，兩人在與華誼的合約到期時，也商量好一起開一間經紀公司，「少城時代」也因此成立；而兩人的地下戀已不能滿足當時張靚穎對愛情的憧憬，便在沒有事先商量的狀況下，在21歲生日當天公布戀情，馮珂也因此感到惱火，便找尋媒體進行公關處理，表示「20歲公佈戀情會影響你的事業」。

兩人婚後生活也並幸福，僅僅兩年就宣告離婚。(圖/翻攝自微博)

在馮珂的控制下，張靚穎所賺的錢全部都落到他的口袋中，而自己手中僅留有一張信用卡，兩人甚至曾因為張靚穎買東西給媽媽發生爭執；但張靚穎不知道的事，馮珂的妻子一直生活在國外，且已經有了孩子；直到31歲那年，張靚穎直接在演唱會的舞台上對馮珂說，「願意娶我的話就上來」；最終兩人在2016年步入婚姻殿堂，婚後的生活也並不是那麼幸福，因此在2018年張靚穎對外稱自己婚姻不幸福，宣布婚姻告終，張靚穎不僅被對方帶走許多財產，同時還失去了多年來的精神支柱；如今，張靚穎終于識破了真相，也體會到母親的用心良苦。