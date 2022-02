義隆(2458)耕耘車電市場告捷,宣布策略投資奇美車電,並結合義隆的人工智慧(AI)技術,雙方全力展開新世代先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance SystemsADAS)的相關應用,攜手開拓國內外汽車市場。

義隆表示,這次投資奇美車電,持股超過三成,並佔有四個董事席次,同時義隆董事長葉儀(日告)擔任奇美車電董事長,與原有的經營團隊一起拓展汽車市場。

義隆指出,雙方將以義隆電子與中研院共同研發最新YOLOR(You Only Learn One Representation:Unified Network for Multiple Tasks)物件偵測技術為核心,再改良的AI邊緣運算演算法ELAN-Net,整合至奇美車電開發的嵌入式AI影像邊緣運算平台,發揮YOLOR多任務運算即時化處理的特性,除了可以應用在汽車及工業移動機械車等既有客戶渠道外,也已攻入未來日益成長的電動車(巴士)市場,展現多角化營運。

奇美車電2021年ADAS系列產品已達全年營收70%,其中聯合國法規UNECE R151盲區資訊系統係針對大型商用車盲區(含內輪差)事故所制定,德國及日本皆於2022年強制新型式商用大車列為標準配備,奇美車電於2021年以純視覺系統領先國內業界率先通過國際法規測試,並輔以發明專利保護接獲德、日客戶ODM訂單。

有別於許多廠商在開發邊緣運算AI產品時其算法大多都從開源平台下載,義隆除了物件偵測核心算法係與中研院共同自行研發外,並可依據選定的嵌入式平台在算法移植時進行最佳化平行運算排程,發揮此平台最高AI算力與處理速度﹔即以YOLOR的物件偵測演算法為基礎,再改良運算資源下開發出新的演算法ELAN-Net,充分發揮YOLOR多任務運算特性快速即時化處理可辨行駛道路物件偵測目標,預先警告駕駛人車輛行駛中可能發生的各種危險狀況,讓駕駛人提早採取因應措施,避免交通意外的發生。相信在上述義隆電子集團的邊緣運算AI技術加持下,加上奇美車電光學感測鏡頭模組累積十餘年設計開發經驗及影像資料庫,必能在車輛先進駕駛輔助系統 ADAS發揮影像辨識的極緻效能。

義隆未來在車用領域的布局,除了與奇美車電共同研發新世代AI車輛先進駕駛輔助系統外,更積極架構研發團隊發展感知融合與AI控制決策演算法,完善自動駕駛另一必要關鍵核心,並與國內電動巴士整車業者協同設計合作出發,再將相關主動控制系統拓展至海外工業移動機械車與新興電動車市場,搶食智慧移動相關產業龐大商機,發展前景看俏。