【愛傳媒葉毓蘭專欄】2020年起，全球遭受COVID-19疫情影響，我國消費型態產生巨大的改變，民眾多以利用電子商務平台進行消費，不必出門、商品立即到府等等，為許多電商平臺帶來商機。

然而隨之起飛的不僅僅是我國經濟的發展，詐騙集團也增加了許多詐騙的機會，利用大家最艱難的時候進行各類型的新型態詐欺手法，取得不義利益，據統計，110年我國詐欺財損數額高達54億5800萬多元，整整高於前年42億5千多萬元。

然而第一線員警在偵查各種詐欺案件時，所遇到的各種問題，都必須透過法規命令的修正，才能夠有效解決問題，迅速保護人民的生命財產。我與辦公室同仁也在第一時間察覺到國人深受詐騙的危害，以及第一線員警在偵辦類似案件時，面臨的各種困難，並立即召集相關部會進行協商，討論各部會針對打詐未來該如何互相合作，以達到1+1大於2的成效。

經濟部在2月16日公布「第三方支付服務業防治洗錢及打擊資恐辦法」，預定明年元月一日起上路，感謝經濟部、法務部、警政署等部會同仁，特別感謝經濟部商業前司長李鎂（現任公平會主委）的努力，雖然過程不易，我依然會持續為打擊詐騙而奮鬥，不僅保障國人的財產，更不能浪費警察弟兄姊妹們在前線的所有努力。

作者為立委、前警大教授

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