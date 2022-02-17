一嘿咻就哭！1名女網友崩潰自述只要嘿咻時，就會莫名其妙不斷流淚，不是難過、激動的哭，就是淚腺不自覺不斷分泌，男友曾經發現她做完後直接「淚流滿面」還嚇到，她則說只要過程越舒服，淚水越多，「每次大戰完，妝都會花掉哈哈」，文章一出，不少其他女網友說也會這樣。

「我想問問男性，你們有遇過愛愛會流淚的女生嗎？」該名女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，她自己的體質很奇怪，直接在嘿咻時就會不自覺掉眼淚，不是難過、激動的哭，而是淚腺不自覺就會不斷分泌出淚，就連上廁所時就會如此，讓她很困惱。

1名女網友崩潰自述只要嘿咻時，就會莫名其妙不斷流淚，不是難過、激動的哭，就是淚腺不自覺不斷分泌，男友曾經發現她做完後直接「淚流滿面」還嚇到。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她的歷任男友都說只有她會這樣，曾有某任男友與她嘿咻完，發現她「淚流滿面」當場嚇到，對方以為是把她弄痛，她則無奈地笑說「其實我只要越舒服，淚水越多，每次大戰完，妝都會花掉哈哈」，她文章最後詢問網友也有遇過這樣體質的女生嗎？

其他網友留言說「男友應該成就感爆棚」、「我有遇過做愛流鼻水、尿尿流口水」、「我也會欸，越舒服流越多淚，上廁所也是」、「太好玩了如果做完沒流眼淚就是…」、「我也會流淚啊，原來這是不正常的啊」、「我會耶！！原來不是只有我這麼奇怪」、「特殊體質，要妳男友或伴侶多珍惜妳的珍貴稀少」。