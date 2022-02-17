遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(16)日預告，全面革新的【世界攻城戰】首場戰役將於2月20日晚間20:00正式開打，官方粉專同步於當日19:30直播講解比賽機制及新系統，並實況熱血首戰！2月16日參與預測活動，有機會獲得專屬預測獎勵。台版獨家加碼活動，前9名血盟成功衛冕或逆襲，皆可取得「傳說製作秘笈(刻印)」等豐富獎勵！一起迎接全新登場的【世界攻城戰】挑戰熱血比賽吧！

《天堂M》世界攻城戰2月20日開打！2月16日參與預測活動領獎勵！

《天堂M》將於2月20日晚間20:00開打【世界攻城戰】，官方粉專於當日19:30邀請實況主「丁丁」及「小屁」講解全新機制及系統，歡慶首場比賽開打，直播觀看達指定人數將全服放送虛寶獎勵，達6,000人：「莫提斯的料理(攻城戰)」*30、「莫提斯的祝福卷軸(攻城戰)」*30、「殷海薩的祝福」*2022；達8,000人：「高級魔法娃娃抽卡小包(攻城戰)」*1及「高級變身抽卡小包(攻城戰)」*1；達10,000人：「技能卡抽卡包(攻城戰)」*1。

2月16日至2月20日晚間18:00前開放預測活動，成功預測比賽當日「聯合系統」達成幾條連線，即可獲得特殊獎勵任務卷軸，完成任務領取「稀有製作秘笈(刻印)」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」、「殷海薩的祝福」等豐富獎勵。

《天堂M》世界攻城戰機制全面翻新！爭奪最狂BUFF道具「征服者的頭冠」！

《天堂M》全面翻新【世界攻城戰】玩法，遊戲機制方面：原本82個伺服器將重併為9個世界伺服器群組，原伺服器的攻城戰稅金「藍鑽」獎勵，則重整為全新「世界攻城爭奪戰稅金」，世界伺服器群組搭配「聯合系統」可組成聯合隊伍，共同爭奪「奇岩城」，成功達成3連線，即可瓜分稅金！

《天堂M》世界攻城戰機制全面翻新！

遊戲系統方面：新增「攻城點數」搭配「攻城兵器系統」，玩家消滅一般或BOSS怪物，或單一伺服器攻城勝利皆可獲得點數，可使用於4種攻城兵器及2種守城兵器，運用不同策略，扭轉戰局！兵器使用方式如下：

※攻城兵器「投石機」

如同大範圍法術流星雨，對指定範圍造成創傷。不同等級追加「魔法封印」、「魔法相消術」、「昏迷」等集體效果。

※攻城兵器「指定傳送」

依施展者為基準創造範圍傳送，不同等級影響傳送範圍，最遠傳送距離可從外城門內部拓展至守護塔內部。

※攻城兵器「軍團召喚」

單一世界伺服器群組的攻城戰中，可進行三次軍團召喚。可分別召喚由「烈焰的死亡騎士」及「烈焰地監」NPC所組成的「烈焰軍團」、「疾風的夏斯奇」及「艾爾摩」NPC所組成的「艾爾摩軍團」、「暗黑大將軍貝里斯」及「黑騎士」NPC所組成的「暗黑軍團」參與戰局。

※攻城兵器「英雄召喚」

單一世界伺服器群組的攻城戰中，可選擇召喚英雄「宙斯」、英雄「格立特」。

※守城兵器「護盾」

如同大範圍體力回復術，對指定範圍創造BUFF。不同等級追加「靈魂昇華」、「聖結界」、「昏迷解除」等集體效果。

※守城兵器「強制踢出」

阻止即將攻入的敵人，可將我軍血盟外的成員驅逐至外城門，不同等級可逐出距離越遠，從外城門至守護塔。

《天堂M》攻城兵器系統

《天堂M》軍團召喚

《天堂M》英雄召喚

遊戲獎勵方面：「世界寶物」當血盟於5個指定9宮格內佔領奇岩城，血盟全體成員將獲得該世界群組專屬的庇護頭冠道具，此道具使用可獲得10分鐘BUFF效果，並於下季比賽前持續擁有該支援BUFF！分別有「信任的頭冠」提升昏迷抗性、「守護的頭冠」提升傷害減免、「意志的頭冠」提高HP上限、「勇氣的頭冠」增加近／遠／魔法傷害、「信念的頭冠」提高近／遠／魔法命中。取得5種頭冠道具可合成製作「征服者的頭冠」，一次擁有昏迷命中、PVP受到傷害減免與造成傷害追加、藥水恢復率及恢復量提升、爆擊機率提高，等最強力BUFF道具！

《天堂M》世界寶物

「榮譽的戰鬥飾品」可透過「聯合製作系統」取得：「榮耀的決鬥戒指」減少AC、提升昏迷命中與抗性，「榮耀的決鬥手環」減少AC、提升昏迷命中與移動速度，「榮耀的決鬥項鍊」減少AC、提升昏迷命中與抗性，「榮耀的決鬥皮帶」減少AC、可承擔負重增加、傷害減免提升、傷害減免無視。全套裝備可帶來更多能力效果，在攻城戰時運用飾品組合增強戰力！

《天堂M》榮譽的戰鬥飾品

台版獨家加碼【世界攻城戰挑戰活動】，前9名血盟成功衛冕或逆襲，可各別取得不同獎勵，衛冕血盟盟主可取得「傳說製作秘笈(刻印)」*1 ，全血盟取得「英雄製作秘笈(刻印)」*1、「征戰優勝硬幣(活動)」*1、「征戰衛冕硬幣(活動)」*1；逆襲血盟盟主可取得「傳說製作秘笈(刻印)」*1，全血盟取得「[神秘變身卡]英雄(活動)*1、「征戰優勝硬幣(活動)」*1。

《天堂M》台版獨家加碼、世界攻城戰挑戰活動

【零用金活動】活動一「世界攻城戰備寶箱」，參加世界攻城戰並綁定beanfun! App，可隨機獲得88 / 666 / 888零用金；活動二「世界攻城戰零用金加碼」世界攻城戰死亡人數每5,000人追加15萬零用金，力邀全體玩家參加比賽、多重獎勵拿不完！以上活動詳情請依官網公告說明為準。