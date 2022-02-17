美國官員指出，俄羅斯稱撤軍是不實說法。

俄羅斯連續2天宣布撤離烏克蘭邊境軍隊，不過西方國家都表示懷疑，美國官員昨（16）日表示，俄羅斯撤軍是不實說法，莫斯科近日甚至進一步在烏克蘭邊境增兵7000人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，俄羅斯15日表示部分軍區的軍演結束後將讓部隊返回常駐地，昨日進一步宣布克里米亞的軍演結束，還公開坦克、軍車載離克里米亞的畫面。

不過莫斯科的說法受到西方國家懷疑，美國官員昨日表示，俄羅斯撤軍的說法是不實的，警告外界俄羅斯總統普丁有關持續尋求外交途徑解決紛爭的說法是幌子。

官員更指，西方國家偵測到，俄羅斯近日在烏克蘭邊境增兵達7000人，其中部分部隊是在昨日抵達。

官員說：「我們現在掌握到的每一個跡象都顯示，他們只是公開表達要對話，聲稱局勢降溫，但私底下動員作戰。」

官員警告，俄羅斯的不實聲明明顯增加，莫斯科可能以此作為入侵藉口。美官員提到的不實聲明包括烏克蘭軍隊殺害平民、美國及烏克蘭發展生物、化學武器，以及西方運送游擊部隊殺害烏克蘭人。

美國官員說：「我們應該預期接下來幾天俄羅斯國營媒體會有更多不實報導，我們不知道這些不實藉口會用什麼形式出現，但我們希望這個世界準備好了。」

針對莫斯科14日釋出訊號，繼續就烏克蘭問題進行談判，美國總統拜登回應「有很大的外交空間」，該名美國官員表示，「接下來幾天我們會持續尋求外交途徑，但也會準備好快速、果斷地回應。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時表示，「我們還沒有看到回撤，他（普丁）可以扣下扳機，他可以今天扣下扳機，他可以明天扣下，他也可以下周扣下，如果他想重新對烏克蘭發動侵略，部隊就在那裡。」

針對為何莫斯科聲稱撤軍，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，「這就是俄羅斯的劇本，公開描繪一幅圖像，但卻做相反的事。」