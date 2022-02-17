近日全球高度關注烏克蘭、俄羅斯是否開戰，股市也連帶受影響。前立委孫大千在臉書指出，美國曾說為了避免第三次世界大戰不會和俄羅斯交火，「照這樣的邏輯，為了避免第三次世界大戰，未來美國也絕對不會選擇和中國大陸開火！」

孫大千今（17）日在臉書發文表示，烏克蘭處於俄羅斯和北約之間、台灣處於大陸和美國之間，同樣都是處於兩大強權當中的夾縫角色，指出若不是烏克蘭總統澤倫斯基迫不及待的想要加入北約找靠山，現在的俄烏衝突危機根本不會發生，「同樣的，民進黨政府真的以為投入美國的麾下，抱緊美國的大腿，就可以確保台灣的安全和現狀嗎？」

孫大千說，在這俄羅斯侵略一觸即發的前夕，原本烏克蘭期待能夠扮演正義使者的大哥們紛紛變成了看戲的路人甲，不管是北約或者是美國，除了提供軍事裝備外，連一位士兵都沒有派到烏克蘭協防，美國總統拜登甚至撤出在烏克蘭所有的外交官員以及軍事人員。

孫大千更指美國唯恐天下不亂，一再公開呼籲僑民撤出烏克蘭在先，接著具體提出俄羅斯的進攻時間在後，完全沒有把烏克蘭的經貿局勢和社會穩定放在心裡，還說為了避免第三次世界大戰不會和俄羅斯交火，「照這樣的邏輯，為了避免第三次世界大戰，未來美國也絕對不會選擇和中國大陸開火！」

孫大千說，不管是北約的外交斡旋或是美國的歇斯底里都沒有拯救烏克蘭，真正拯救烏克蘭的是澤倫斯基自己終於大夢初醒，了解到身處兩大勢力的夾縫中，不要隨便選邊站才是長治久安的最高戰略，「澤倫斯基的大夢醒了，民進黨的大夢什麼時候才能醒呢？」「看看烏克蘭，想想台灣。民進黨還要繼續抱大腿、認大哥的白癡行為嗎？」