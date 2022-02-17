聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）去年11月點名特斯拉執行長馬斯克捐款個人資產2%，就能解決飢荒問題，這話題引發熱議。而據最新申報資料顯示，馬斯克曾在去年11月向慈善機構捐贈價值57.4億美元（約台幣1600億）的股票，外界好奇是否捐給WFP，但WFP署長畢斯利（David Beasley）表示，並沒有收到任何捐款。消息人士指出，這筆巨款可能流向「馬斯克基金會」。

MarketWatch報導，周二（15日）特斯拉向美國證券管理委員會（SEC）申報資料顯示，執行長馬斯克去年11月19日至29日向慈善機構捐贈504.4萬股特斯拉股票，若以捐贈期間的收盤股價計算，這筆捐款價值約57.4億美元，但並未透露受贈的慈善機構名稱。

馬斯克轉讓持股時間點，與糧食計畫署署長David Beasley公開呼籲富豪們捐款的時機不謀而合，Beasley點名馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯捐出一小部分資產就能解決飢荒，還幫身價3000億美元的馬斯克計算，只要拿出2%約60億美元（約台幣1660億）資產，就能解決全球糧食問題，讓4200萬人免於餓死。

當時馬斯克在推特上霸氣回嗆，只要WFP能清楚說明這筆資金如何花用，他就馬上賣掉特斯拉股票捐錢；而Beasley也隨後將解決飢荒計畫書公布在網路上，雙方你來我往，引發外界議論。

如今文件顯示，馬斯克曾於去年11月捐出57.4億美元，但是否捐給世界糧食計畫署，曾給馬斯克下「逼捐戰書」的WFP署長David Beasley周二表示， 並沒有收到任何捐款，還說WFP是否收到這筆錢需要時間觀察，但很高興馬斯克參與慈善，這是偉大的第一步。

有消息人士指出，這筆巨額捐款可能流向馬斯克自己的慈善組織「馬斯克基金會」，通常富豪會先將股票轉移到基金會，然後再由這些組織捐贈給慈善機構。