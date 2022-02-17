不少人都有打工的經驗，一名30歲的男子，因目前任職的工作為責任制，導致他每天沒日沒夜地加班，令他有了換兼職工作的想法，並上網詢問「若30歲還在打工，很糟嗎？」其中有網友認為，打工兼職多餘的時間就是優勢，可多利用充實自己。

原PO 15日於論壇《Dcard》透露，每天為了工作，沒日沒夜地加班，認為責任制、薪水不高的工作，使得生活變得沒有品質，因此有了想換兼職工作的想法，並詢問「若30歲還在打工，真的會很糟嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛給建議，「容易被年輕人取代，再過十年可能就沒人要你了」、「30歲還在打工真得要檢討，除非你家財萬貫啦」、「家有幫你準備退休金跟房子嗎？打工沒有錯，但家裡得供給，不然等你老了，有想過怎麼辦嗎？」、「打工汰換率高，等老了體力精力沒那麼好，很容易被裁，到時候想找其他工作也很難」。

留言中也有人認為，「我覺得事在人為，選擇打工兼職，多餘時間比正職的還多，是一種優勢，要把握機會投資自己」、「打工有很多自己的時間，這點就贏正職了吧！但你要懂得充實自我」、「我遇過40幾歲還在打工的，他很懂得調配自己的時間，打工還一邊做副業」、「建議平常對金錢要非常有概念，不然打工真的沒有什麼不好，台灣的正職真的很可憐」、「如果要打工的話，建議邊兼職邊準備國考／國營」。