藝人岳庭出道多年，憑著亮麗外表與精湛演技曾在《台灣龍捲風》、《真情滿天下》等多部本土劇中演出，但與法國籍丈夫結婚後，他們便帶著2個兒子移居泰國普吉島，並不時透過社群媒體與台灣粉絲互動並分享當地生活。不過，她日前卻透露小兒子Cookie近期因感染到新冠肺炎而被迫隔離，引起網友熱烈討論。

隨著全球疫情再度升溫，韓國、日本及泰國等地每日確診人數不斷激增，就連普吉島每日也都有上百名確診案例，而人在當地的岳庭昨（16）日突然PO文表示「和病毒共存的普吉島每天都幾百人確診，學校也有學生確診，Cookie總和朋友玩在一起,我早有準備，這孩子一定會得….」宣布小兒子Cookie在學校染疫。

岳庭在文中透露，Cookie在13日晚間開始發燒，她便立即為Cookie進行唾液檢測，結果為陰性，14日Cookie接受鼻子篩檢時，卻出現2條確診槓，讓她嚇得趕緊啟動「染疫模式」通知學校並讓兒子單獨待在房間內隔離，待10天後驗出陰性才能回到學校，而目前Cookie吃了3次退燒藥後已退燒，沒有出現呼吸困難的症狀，但喉嚨一直很痛只能靠抗生素持續治療；而岳庭與丈夫以及同住的大兒子Kiwi，目前也一樣只能待在家中隔離，以免傳染給其他人，但岳庭看到小兒子的治療的過程也忍不住表示「好想抱抱他」引起網友熱烈討論。

另外，過去曾與巴戈合作過電視劇《今天不看病》的岳庭，一早得知巴戈離世後也特別發文弔念，感謝「演藝圈的好前輩」。