北市警消獲報，16日下午7時52分，位在萬華區西門町商圈的西寧南路145號一棟3層樓建築物，頂樓3樓起火，火勢延燒近2個小時後撲滅，但也造成潮男潮女必逛的當地知名的「NIKE」及「Levi's」服飾店遭到波及，剛好近來NIKE有一款限量球鞋推出，讓不少運動迷在現場抓狂大呼可惜。
警消調查，起火點疑為美髮店頂樓，火勢一路沿右方建築物頂樓延燒，導致NIKE球鞋店頂樓也起火坍塌。
但火勢延燒迅速，連後方Levi's店面也遭波及，店員急著在路邊說，「店裡進很多新衣服，煙一燻根本沒辦法賣了，全部毀了。」
因現場烈焰沖天、濃煙瀰漫，整個西門町宛如在一片濃霧中，讓昨晚不少逛街民眾都被嗆得紛紛走避，由於起火點在頂樓，消防局只能利用透過雲梯車進行高空射水，控制火勢。
經過警消進行三面射水持續阻絕火勢和排煙後，直到晚間10時30分左右才控制火勢，並在晚上10點52分撲滅，確認無人員傷亡，上午將進行火場調查及財損估計。
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