我國桌球小將林昀儒在去東京奧運表現精采，於接下來的賽事也持續穩定表現，目前世界排名高居第7，新的一年備受期待。昨天他參加了歐洲冠軍盃桌球賽，個人獨拿2點，率奧倫堡俄天然火炬隊以3：1擊敗TTSC UMMC，於4強賽第一回合奪勝。

首點比賽林昀儒巴西隊友卡德拉諾(Hugo Calderano)率先出擊，驚險以3：1擊退世界排名第38的丹麥好手葛洛斯(Jonathan Groth)，拿下首點勝利，接著換林昀儒上場，以秋風掃落葉之姿輕鬆擊退俄羅斯提崔莫夫(Aleksandr Tiutriumov)，率先聽牌。

不過第3點俄羅斯的斯巴耶夫(Alexander Shibaev)未能拿下，以1：3敗給克羅埃西亞選手普卡爾(Tomislav Pucar)，總比數被TTSC UMMC追到1：2，戰局緊張，而在關鍵第4點林昀儒再次對戰葛洛斯，雖然前2局陷入苦戰(11：9、13：11)，決勝局以11：4強勢收尾，成功為球隊收下最後勝利。

而這次歐洲冠軍盃4強有兩回合，接下來兩隊將於3月4日回奧倫堡主場進行第二回合比賽。此外林昀儒還會在3月7日參加WTT新加坡大滿貫賽事，於男單、混雙出賽，男單樊振東、馬龍、張本智和、奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)都會參加，混雙最大敵手則是孫穎莎/王楚欽。