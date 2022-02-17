胰臟癌早期難察覺 醫曝出現「8大症狀」要注意

資深藝人巴戈因胰臟癌病逝，消息傳來震驚各界。被稱為「癌王」的胰臟癌往往一發現就已是晚期，主要原因就是胰臟所處位置在腹部深處，檢查時又常因腸氣阻隔，不易看清全貌。對此，臺大癌醫中心分院檢驗醫學部主任、臺大醫學院檢驗醫學科副教授鄭祖耀指出，胰臟若長期處於發炎狀態就會增加胰臟癌風險，兩類健檢項目可以幫助早期發現，降低末期確診致死率。

●抽血可知胰臟是否發炎 但需進一步影像檢查

目前胰臟癌的檢查項目包括兩大類：抽血類的腫瘤指數CA-199，及影像檢查類包括腹部超音波、電腦斷層檢查（CT）、磁振造影檢查（MRI）、內視鏡超音波檢查（EUS）與正子攝影檢查（PET）。

鄭祖耀醫師表示，抽血可以測定腫瘤指數，其中跟胰臟最相關的就是CA19-9。但因許多源自於身體腺體裡長出來的惡性腫瘤，像是肺癌、大腸癌、胃癌、膽管癌及唾腺癌等，都可能造成CA19-9上升，因此雖可作為初步參考依據，但無法偵測早期胰臟癌。

對高危險群來說，若抽血報告有異，就需進一步進行影像檢驗，通常會先做腹部超音波。鄭祖耀醫師指出，腹部超音波雖然難以看清胰臟的全貌，臨床上無法作為胰臟癌的正式篩檢工具，然而因為國內長期推廣B、C型肝炎患者定期接受腹部超音波檢查，卻也意外找出不少位於胰臟頸部或體部的神經內分泌腫瘤患者。

神經內分泌腫瘤也是胰臟惡性腫瘤的一種，蘋果創辦人賈伯斯就是死於這類腫瘤。鄭醫師強調，近年台灣這類小型胰臟神經內分泌腫瘤病例發現率居亞洲之冠，其中有接近一半是因為B肝患者定期追蹤而篩檢出來的。

●磁振造影檢查 最佳的胰臟癌篩檢工具

東元醫院高級健檢中心林洋鈺醫師指出，磁振造影檢查不具輻射線，對於臟器成像的對比極佳，利用多重切面技術和不同波序造影，可以毫無死角地完整評估胰臟。醫師建議，可在每年安排腹部超音波檢查的前題下，每3年做一次磁振造影檢查。

臺大醫院內科部主治醫師廖偉智指出，6成胰臟癌的腫瘤長在胰臟頭部，患者會有上腹疼痛、黃疸、體重減輕等3大症狀。醫師呼籲，家族內一等親有2人以上罹患胰臟癌者，及有喝酒、高糖飲食習慣者及糖尿病患，都是胰臟病變的高危險群，需特別留意。

中央研究院基因體研究中心也提醒，高糖飲食會造成胰臟的代謝異常，傷害胰臟細胞的DNA，使致癌KRAS基因突變，進而產生胰腺癌。因此戒糖不只與減重、代謝與心血管健康息息相關，更是守護胰臟的基本防線。