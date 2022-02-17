一向是國民黨艱困選區的台南市，近日隨著市議員謝龍介及不分區立委陳以信先後宣布角逐黨內市長提名，引起話題。謝龍介昨曾稱若選上台南市長「不會連任」，今他在廣播節目受訪，被問及若國民黨主席朱立倫御駕親征台南時，「表態」直言：如果是這樣，「我沒有第二句話也不必協調」、更能撐住國民黨在南部跟全國的氣勢。

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今訪問謝龍介，「如果黨主席親自選台南，你的態度？」謝龍介說，他們跟我這樣講，那當然，這個比我提出的戰略思考更高，主席願意御駕親征，那像民進黨主選雙北時，支持者士氣會拉上來，其他在雙北經營很久的從政同事沒人會講話，「我就講如果主席要來選，我說如果是這樣，我沒有第二句話也不必協調，因為這個戰略高度就比我提出、比我去選的，更能撐住國民黨在南部跟全國的氣勢」。

黃暐瀚進一步問「如果朱立倫選台南，謝龍介願意等於就不參選、支持他？」謝龍介點頭地說，「這個就沒有第二句話，我講得很清楚」。

謝龍介上周表態爭取國民黨提名參選台南市長以來，各種耳語滿天飛，他今天駁斥「選假的」、遞補不分區立委「等被勸退」之說，謝龍介說，各種陰謀論都有，但他既然說選就是選真的，而且，他不會跟其他市長一樣，心裡只想著要連任。

黃暐瀚問謝龍介，您宣布參選後確實有很多陰謀論、等著轉進立法院、被勸退等等分析，謝龍介說，「我跟你講，勸退戲碼是20年前戲碼，國民黨現在是怎麼要勸退誰？所以這已經不是國民黨扛得起的遊戲」。黃也追問「想要靠參選動作而換不分區立委位置不是您的意思？」謝直言，一點意義都沒有。

黃暐瀚再問「您剛剛也說面對立委陳以信、前立委高思博，自己比較強，那現在是覺得你會贏？」謝回應，我當然會贏，因為民進黨在台南執政多年以來，你有印象的台南市長哪一個當的比較好？過去質詢賴清德時曾問過對方，他的答案跟一般市民都說蘇南成；謝說，那時候台南耆老說這種市長50年出一個，並秀出自己小時候參加童子軍大露營和蘇合照的畫面，蘇的個性就是最討厭官商勾結，他就是圖利市民不圖利財團。

謝龍介更在節目中宣布「我選台南市長做4年不會連任，下去就做事情，不會讓大家空等，等連任後才做事，沒有這回事，我只做4年，我當選就當4年，也不會連任再選，我做的好，自然團隊就有好的人才，由該人去選第二任，若民眾覺得這團隊不錯就投票，不用投給我，我承諾這樣，你們給我4年我給你幸福40年，我不會去考慮連任，我不會隨便說說！」

謝龍介說，自己從出生到現在，一生都在台南，也愛台南，踏上從政之前，也曾支持黨外人士，挑戰有權力的人，他認為，如果執政黨做得不好，也需要面對挑戰。