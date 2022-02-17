F-35B隱形戰機現身新加坡航展（Singapore Airshow）

美國F-35戰機現身本周的新加坡航展（Singapore Airshow），積極尋求亞太潛在買家。在華府所謂中國「在印太最嚴重的脅迫」下，美國此舉廣泛被視為致力要讓區域市場留下深刻的印象。然而，華府可不會隨意把這最先進的隱形戰機賣給任何人。

據自由亞洲電台（Radio Free Asia）16日報導，包括南韓、澳洲和日本都已有F-35，而新加坡也要跟進。

至於下一個可能是美國長期的亞太盟友泰國，但分析家說，由於泰國和美國戰略對手中國防務關係密切，因此美國未必會同意相關軍售。儘管1月美國海軍的F-35C 1月24日撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母飛行甲板，起火滑行墜落南海，引發各方關注，但新加坡拉惹勒南國際關係學院高級研究員畢勝戈（Richard Bitzinger）說，F-35仍是現今軍武市場上技術最先進的戰機。

而洛克希德馬丁（Lockheed Martin）全球業務資深副總裁卡希爾（Tim Cahill）在新加坡航展場邊證實，泰國對F-35表達了興趣，但那要看美國政府同不同意。他並強調，「這將是美國政府的政策決定」。

泰國內閣1月中原則上同意，支持皇家空軍在 2023會計年度斥資138億泰銖（近120億台幣），採購4架新戰機，以汰換老舊的F-16A/B。而先前泰國皇家空軍總司令納帕杰（Napadej Dhupatemiya）對F-35表達了濃厚的興趣，由於這款戰機1架售價已降為8000萬美元（約22億台幣），比較負擔得起，因此他對相關採購案似乎充滿信心。他說，F-35性能一流，相關採購將使泰國和擁有先進戰機的國家並駕齊驅。

不過，中國軍事航空專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）指出，由於泰國近年轉而和北京走得較近，因此表現對美國軍機感興趣令人意外。他說，原本以為泰國空軍會選擇如殲-10C等陸製戰機，尤其是在解放軍戰機參加最近的中泰空軍聯合演訓後。而殲-10C是中方空軍的多用途戰機，已經賣了25架給巴基斯坦。

儘管泰國空軍對F-35很感興趣，但醞釀的採購計畫卻在國內引發批評。有些分析家指出，與其說這是為了戰略目標，倒不如說是別有用心。