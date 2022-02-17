興櫃股王綠界科技承銷價暫訂為每股760元，創上市櫃最高承銷價，抽中1張有望賺逾40萬元，在等綠界公開申購前，目前有4檔股票開放申購，其中，茂迪小金雞廣閎科承銷價116元，以興櫃16日均價145.47元估算，幸運抽中有機會賺近3萬元。

廣閎科公開申購期間至18日止，承銷價為每股116元，將於下周二(22日)抽籤，可申購張數964張，以興櫃16日均價145.47元估算，有約2.9萬元的價差，如果以今日開盤價148元估算，價差則有3.2萬元，預定3月1日掛牌。

廣閎科作為國內唯一能提供完整無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組的公司，主要業務尚包括功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）及數位類比可程式化系統單晶片（SoC）散熱風扇驅動IC，主要客戶有力積電，而台積電、聯電也都是合作夥伴；去年全年營收12.12億元，年增40.9%，創歷年新高，今年1月營收連5個月改寫單月新高，年增41.97%。

除了廣閎科，包括嘉基科技、建新國際，以及國碩目前都可申購，嘉基科技約有2.3萬元的價差，承銷價每股95元；建新國際承銷價42.5元，有8000元的價差；國碩申購至17日，承銷價25元。