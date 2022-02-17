高雄市前金區一間護膚店暗藏春色，警方查獲女服務生和嫖客性交易，將女服務生帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

護膚店的長髮女服務生和嫖客從事性交易行為，被警方帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

護膚店邱姓負責人坦承媒介色情交易，被警方依妨害風化罪嫌送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前金區一間護膚館暗藏春色，轄區警方獲報暗中查訪，發現護膚店在疫情期間生意興隆，大白天也有嫖客進出；警方15日下午喬裝嫖客消費，進入後，先控制櫃台遙控樓上鐵門者，緊接著快步衝上樓，發現4對男女從事性交易行為，另有3名女服務生在候客，將邱姓負責人等12人全部帶回查辦。

警方指出，位於前金區中華三路一間護膚館「掛羊頭賣狗肉」，暗中從事色情交易行為，警方獲報探查，發現店內長髮女服務生在疫情期間仍違法從事「人與人連結」的性交易行為，由於女服務生服務佳，護膚店在大白天仍有不少嫖客光顧。

警方15日傍晚持搜索票後，先喬裝嫖客進入消費，30歲邱姓負責人坐在櫃檯內，發現苗頭不對，正打算以搖控器控制樓上鐵門時，遭警方喝斥「不要動！」埋伏在外的警方一個箭步衝上樓，有2名嫖客剛做完走出包廂，另有2對男女在包廂內剛完成性交易，另有3名女服務生在候客。

警方在現場清查，發現賴姓等7名女服務生年齡都在30歲至46歲，坦承有接客提供性服務，負責人邱男坦承以1800元媒介女服務生提供半套性交易服務，店內抽成900元，警方在現場查扣營業所得1萬9200元以及電磁門、臨檢燈遙控器、智慧型手機4支、店鋪帳冊等證物，訊後將7名女服務生和4名男客依違反社會秩序維護法裁處，邱男依妨害風化罪嫌送辦。