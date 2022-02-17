48歲陳姓槍手昨16日晚間9時45分，持槍對著新北市三重永福街上宮廟連開數11槍後逃逸，警方凌晨圍捕時，陳嫌舉槍自戕，但警方查出，陳嫌母親前天剛過世，還在服喪當中，卻跑到宮廟開槍，且宮廟廟公也不知和誰結怨，因此無法釐清開槍動機，警方也在現場逮捕2名共犯，將再深入調查。

警方調查，陳嫌的林姓前妻原本欲前往接應，也一併被警方帶回，根據林女表示，陳嫌曾透露過輕生意圖，不過為何會前往宮廟開槍也不清楚。

陳嫌昨晚犯案後至新莊後港一路某汽車旅館藏匿，17日凌晨3時許，陳男步出汽車旅館，見警衝前攻堅，竟持槍自戕，緊急送醫宣告不治，警方於房內逮獲共犯27歲鄭男，起出手槍2支。

據了解，陳男與三重區永福街宮廟有糾紛。昨晚9時許，他開著白色汽車，持槍來到宮廟門口，朝宮廟大門連開11槍後逃逸。

警方獲報採證，並緊急調閱事發處沿線監視器發現陳男犯案後，藏匿於新莊區後港一路某汽車旅館。

今天凌晨3時許，大批警力到場準備攻堅，見陳男一人步出汽車旅館，眾警衝前準備逮人，陳男見警衝來先作勢朝警開槍，警見狀當場對空鳴開4槍，沒想到陳男直接舉槍朝自己頭部鳴開一槍自戕，緊急送醫急救宣告不治。

警方後續於房內逮獲共犯27歲鄭女、37歲陳男子及手槍2支，警方將請示專案指揮檢察官後，辦理相驗及移送。

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