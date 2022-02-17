美式賣場好市多的熟食大份又便宜，深得民眾喜愛，不過有網友表示，逛好市多經過熟食區時，常陷入天人交戰，不知道該選豬腳還是烤雞，並詢問大家會怎麼選擇，沒想到網友一面倒大推豬腳，因為吃完的骨頭還能燉湯。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，日前和家人逛好市多時，老爸經過熟食區豪爽的拿了一盒德國豬腳和一袋烤全雞說要當晚餐，結果被老媽阻止：「這樣太多了，晚餐怎麼吃得完？只能拿一樣」，老爸聽完陷入天人交戰，最後選了剛出爐的烤豬腳，這讓原PO好奇「如果只能買一樣熟食，大家會選哪個呢？」

沒想到網友一面倒支持烤豬腳，「豬腳，骨頭還能拿來燉湯！」、「如果只能選一樣，那就德國豬腳，好吃」、「我也會選豬腳，那酸菜光想就流口水了」、「德國豬腳，吃不完可以冰冷凍，氣炸鍋加熱很方便」、「當然是豬腳，用蒸的用烤的都好吃」。

不過也是有人持不同意見，「雞不可失啊，想吃腳的話，雞有2隻，you know」、「輪流買！就是不買豬腳，買過一次竟然有一段沒熟」、「先打趴那個讓我只能買一個的傢伙」、「都不選，因為塑膠包裝很不優」、「我會選美式辣雞翅，兒子選烤大雞腿」、「兩個都買，回程的路上就先把烤雞吃了，回到家再吃切片的豬腳」。