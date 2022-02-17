25歲蕭姓空軍上兵疑與妻子感情不睦，涉嫌殺害2名年幼兒子後墜樓，13日緊急送至中國附醫搶救，當天到院昏迷指數僅剩3，醫師指出情況不樂觀，經當日術後及多日治療觀察，於17日上午6時許，醫院宣告不治。
警方調查，蕭的父母離異，幾年前透過網路認識同齡的劉女並結婚，育有1歲半及3歲2名幼子；去年初蕭服役職業軍人擔任上兵，一家四口住在劉女娘家的透天厝3樓。然而夫妻感情不睦，劉女之前曾提要離婚，但蕭不願意，且懷疑妻子與他人有曖昧、想去娛樂場所工作，為此曾爭執。
蕭13日休假在家，凌晨疑與劉女爭吵後，趁妻子外出，涉嫌殺害2名幼子，然後從4樓墜下。鄰居聽到巨響，看見蕭躺在地上緊急報案，劉母被通知也下樓查看，得知是女婿墜樓，立刻飛奔到3樓關心2名孫子，沒想到愛孫已陳屍床上，她幾近崩潰；劉女接獲通知從外頭趕回，才驚見愛子斷魂。
消防人員到場，發現1歲半男嬰疑為窒息死亡，身上已有屍斑；3歲幼童頸部有明顯刀傷，床上都是血跡，床尾桌上還有1把沾有血跡的水果刀。
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