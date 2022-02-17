由於國外汽車需求趨緩，以及全球供應鏈供貨不均下，日本元月出口成長不僅低於預期，甚至還出現8年以來第一次貿易赤字。

日本元月進口燃料與原物料價格大漲，加上日圓走貶，不巧出口又表現失準，故才會出現多年來罕見的貿易逆差。根據日本官方數據，當地元月出口雖年增9.6%，卻低於市場預估的16.5%，更是遠不如2021年12月的17.5%。

若按地區來分，日本最大貿易夥伴中國大陸對一般機具需求疲弱，導致日本出口至該地上個月減少5.4%，也是19個月以來首次下滑。至於另個日本重要的市場美國，汽車出口雖減少，不過機器需求看俏下，元月反倒增加11.5%。

但是，日本元月進口暴增近4成，大於市場預估值37.1%，故貿易赤字為2.19兆日圓，約190億美元，明顯比預估的1.6兆日圓來得大許多。

除了最新貿易數據外，有日企投資未來半年到9個月領先指標之稱的核心機械訂單，2021年12月年增3.6%，優於預估的年減1.8%。不過，製造業核心機械訂單在上季大增6.5%之後，本季可能會減少1.1%。

日本景氣未來該怎麼走，新冠疫情發展以及原物料價格走向，都將會是重要的兩個因子。