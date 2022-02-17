曜越(3540)全新鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體正式開賣，其中5200MHz和5600MHz兩種時脈預計3月3日上市，曜越表示，雖然顯卡供貨仍舊吃緊，整體來看，隨著缺料逐漸紓解，營運可望逐季回升。

曜越為高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠，產品涵蓋散熱器、機殼、電源供應器及記憶體，去年下半年起，遠距生活需求逐漸平緩，且顯卡供應吃緊，曜越營運也受到影響，公司持續推出新產品，希望為營運增添動能。

曜越全新鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體正式開賣，首款新世代DDR5記憶體共有4800MHz、5200MHz和5600MHz三種時脈，以及32GB (16GB x 2)的容量，大幅升級使用者體驗。

曜越表示，鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體支援Intel與AMD主機板，最新DDR5的記憶體與上一代記憶體相比提供更高的時脈、速度及效能，鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體經過嚴謹的測試，並採用嚴格篩選的晶片，內建電源管理晶片(PMIC-Power Management IC)，提高電源供應的穩定性；此外，On-die ECC除錯機制可自動糾正錯誤、加強穩定度及效率；鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體架構具備雙倍的儲存量，讓電腦同時多工不卡頓，帶玩家進入極速記憶體的世代。鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體同時可與曜越Floe RC與Floe RC Ultra CPU記憶體一體式散熱器系列相容，提供玩家更多元的電腦組裝搭配。

曜越鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體4800MHz已正式銷售，而5200MHz和5600MHz兩種時脈預計3月3日上市。

曜越1月合併營收為3億元，年減48.35%。