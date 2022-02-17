神基投控(3005)旗下子子公司漢通科技推出全新的工業用MiniLED觸控顯示器。DP-173X-UHD採用投射式電容觸控螢幕(PCAP)，搭配最先進的MiniLED背光模組技術，對比度高達 100000:1，使得畫質更加清晰、細緻，立體感與色彩飽和度都能夠更完美的呈現。DP-173X-UHD亦具備優異的強固能力，不論是極端氣候環境，或者是強光照射皆可為使用者提供可靠又高效的使用體驗。

神基投控暨漢通科技董事長黃明漢表示，隨著智慧化設備的普及，垂直市場對工業顯示器的需求增加，漢通科技擁有豐富的技術與經驗可以為OEM/ODM客戶提供完整的工業用顯示器解決方案。DP-173X-UHD MiniLED觸控顯示器整合了強固能力以及各項先進的光學貼合技術、觸控技術與材料技術，是漢通致力為終端使用者解決使用痛點，為ODM/OEM客戶創造最大化價值的最佳實例。

DP-173X-UHD配備17.3吋，4K高解析廣視角的IPS螢幕，螢幕亮度達到1000尼特(最高可客製2000尼特亮度)，透過獨家LumiBond技術使螢幕在強光下仍然清晰可視，且亮度、對比與顏色飽和度都不受影響。加上MiniLED技術採用的驅動晶片支援576區的分區光調控，使畫質對比加倍分明，色彩表現更加出彩。每秒120個畫面的螢幕刷新率帶給使用者流暢的操作體驗。

DP-173X-UHD顯示器LumiBond技術利用透明樹脂阻絕觸摸屏和LCD層，消除了面板與觸控螢幕間的水凝結露，阻絕水氣入侵，還增強了液晶面板與觸控模組組裝的強度，使面板能夠購承受巨大的撞擊、震動、落摔能力，螢幕也有7H硬度的防刮功能。使用者還可以選配-30°C?85°C的寬溫作業功能，或者戴手或者使水淋模式操作功能。DP-173X-UHD可以在嚴苛環境下穩定操作完成任務，適用於醫療院所、博弈產業、車載應用、製造業的人機界面與製程監控、以及Kiosk資訊平台或自動服務機等相關應用。

在設備連結能力方面，DP-173X-UHD推出三個I/O配置方案，標準配備方案提供HDMI、VGA、Display Port通訊接口，以及一個USB-B與一個音訊輸入接口。選配方案一強調聯網功能，增加了RJ45與RS232的通訊接口；選配方案二則是增加了DVI-D數位視訊接口以及USB-A接口，方便使用者能夠更好的與既有設備連結。此外，為滿足不同應用情境，DP-173X-UHD支援各種安裝選項，包含嵌入式，VESA壁掛式、桌上型和支架。