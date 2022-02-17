還記得活躍90年代的女歌手江念庭嗎？她曾在1990年以《滿街都是寂寞的朋友嗎》入圍金曲，1991年更憑《永不流淚的眼睛》與陳淑樺爭奪金曲獎最佳國語歌曲女演唱人獎，可惜人生不如歌聲美好，懷孕時被丟下還替未婚夫扛千萬債，神隱演藝圈26年，終於復出歌壇。

本名吳貞慧的江念庭，出道前是公務員，因在民歌西餐廳駐唱被唱片公司挖掘，辭去正職並與藍與白唱片公司簽約，推出首張專輯《滿街都是寂寞的朋友嗎》，與黃小琥競逐1990年第2屆金曲新人獎，隔年的第2張專輯《永不流淚的眼睛》又與陳淑樺一起入圍競逐第3屆最佳國語女演唱人獎，實力不在話下。

江念庭首張專輯《滿街都是寂寞的朋友嗎》就入圍金曲新人獎。（圖／尚時代文創娛樂提供）

江念庭1995年與羅時豐合唱《冬天過了是春天》，是當年的台語男女對唱情歌代表，人氣正紅之際，江念庭卻遇到人生一大難題，原來她和同居2年的未婚夫做人成功，男方卻因經商失敗而落跑，讓江念庭成為背負千萬債務的未婚媽媽。

為了撫養女兒，江念庭放棄自己熱愛的歌唱事業，轉行做直銷，直到女兒成人，又看到許多資深唱將歌手陸續回歸，決定在62歲鼓起勇氣再出發，帶著睽違快30年的新作品《嘸啥人知的歌星》勇敢追夢，獲得不少粉絲支持，紛紛留言：「歡迎回來，遲來的天籟，聽了好舒服的歌，加油」、「念庭，妳的歌聲真的太優美，真的好聽，讚啦」、「江念庭妳會再度紅起來了」。