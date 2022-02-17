前民進黨主席施明德證實創黨主席江鵬堅是調查局臥底引發爭議，國史館19日將舉辦《戰後臺灣政治案件─美麗島事件史料彙編》新書發表會，從檔案中可以看到，情治單位對於美麗島雜誌社的調查與監控，早在雜誌社正式運作前，就已大致完成布建，並已取得內部重要文件。

這次的新書發表暨座談會預計周六下午2點在國史館舉行，共出版「對美麗島總社的調查與監控」、「對各地美麗島服務處的調查與監控」、「各方陳述的高雄事件」等八大冊。

國史館館長陳儀深在序言中指出，此次設定以「美麗島雜誌社」的成立與運作為起點（第一冊），兼及雜誌社各地服務處的發展及政治衝突效應（第二冊），再進入高雄事件的發生經過（第三冊），高雄事件後情治單位的搜捕與偵訊（第四、五冊），軍法及司法審判的過程與執行（第六、七冊），再觸及事件後政府當局的各項因應與處置（八冊），八冊書總集精華，大致可以完整交代本案過程。

從檔案中可發現，在民進黨創黨元老黃信介、許信良、姚嘉文等人開會討論「美麗島雜誌社內部人事及正式出刊籌劃事項」，決議社內人事與雜誌相關內容當天，調查局就已知悉該會議的決議內容。

他說，本次彙編的史料主要係來自情治機關，自有其敏感性。以國家安全局為例，做為情治機關的龍頭，所管轄的除了包含大量外部機關彙報的情資之外，重點就是情治系統內部決策過程或是下達指示的公文書。

陳儀深表示，我們會看到令人眼花撩亂的機關代號，還有層出不窮的專案名稱。在各機關彙整的情資中，也可發現不少線民、或者所謂「工作關係」、「運用關係」的化名，而在國安局等上層機關中，則還可看到「中央宣傳指導小組」、「中央寧靜小組」、王復國辦公室（前身固國小組、後改為「劉少康辦公室」）等單位的存在，儼然是威權統治時期國家機器的解剖圖。

他說，若細心閱讀就可以找到亮點。例如高雄市某西餐廳老闆有黑道背景，指證歷歷說他受到警總南區司令常持琇的指示，在1979年10至12月間屢次「指使黑社會份子」攻擊美麗島雜誌社服務處，甚至搗毀黃信介、周平德的住家，如此「愛國」行為事後卻被列為「安和專案」的取締對象，因而心生不滿在1983年3月向國安局長、警備總司令等提出陳情等等。

他說，這份資料說明了1979年高雄事件爆發前，為何朝野對立緊張的重要事實，也解答了我們研究者長期以來的疑惑。