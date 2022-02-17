動漫「鬼滅之刃」幫找回迷途百歲人瑞！家屬說：老母講日語

知名日本動漫「鬼滅之刃」幫忙找回迷途的百歲人瑞阿嬤！台中市警局民權派出所日前獲報，草悟道商圈有名迷路阿嬤，警方到場處理，發現她疑似邱姓民眾協尋的99歲老母，經通知焦急的邱男到場，他欣喜地說，老母年邁記憶減退、平常講日語，應是見店家的動漫「鬼滅之刃」看板，有熟悉的日系風人物及日文，才駐足停留，一再感謝警方協助。

中市警一分局公益派出所15日午中午接獲邱男報案，指稱高齡99歲母親自行外出遲未返家，他遍尋不著只好報警求助，公益派出所依邱男所提供的時間、地點及老婦穿著特徵上路尋人，沿線調閱路口監視器，並通報鄰近派出所協尋；民權派出所於當天下午14時40分獲報，熱鬧草悟道商圈有名迷路老婦，警員到場後判斷，懷疑是該名走失老婦，立即聯繫通知邱男。

心急如焚的邱男到場就露出笑容地說，母親已年近百歲，記憶力大不如前，她平時與人溝通都講日語，可能是迷路走到草悟道商圈，看到店家前擺設的日本動漫「鬼滅之刃」人物看板，還有簡單日文，讓老母感到熟悉及安心，才在看板前駐足停留。警方才發現，老婦人果真就停留在日風造型的動漫角色「風柱」跟「霞柱」看板前，不禁莞爾一笑。

邱男說，當天上午，母親原本在住處推著輪椅練習走路，他上樓準備中餐，一下子功夫就不見母親蹤影，他焦急地四處尋找，但遍尋不著只好打電話請警方幫忙，他頻頻感謝警方在短短的3小時內，就協助他找到老母。