藝人陶晶瑩出道多年，除了唱功與主持功力一流外，投資有道的她近期積極拓展副業，與老公李李仁跨界投資餐飲推出自創麻辣燙「辣杯杯」，吸引不少粉絲及民眾嚐鮮。而忙碌之餘，陶晶瑩仍不忘透過社群媒體直播與粉絲們互動並分享近況。沒想到14日她開啟直播時卻透露被自家員工放鳥，讓她忍不住放話警告對方「不要給我遇到」引起網友熱烈討論。

近日都忙著拓展「辣杯杯」新店面的陶晶瑩，在14日開啟直播透露「自己被新進員工擺了一道」。她形容對方是個能力優秀、有職業證照的人，因此很快就被錄取了，對方也來店面做了2天，但原本應該在情人節當天正式報到的他，卻在前一晚半夜突然傳訊息給陶晶瑩，以有其他職涯規劃為由，通知「我不來了」草率離職，讓陶晶瑩的店面差點開天窗造成嚴重影響，因此她收到訊息後相當傻眼，直言「你覺得很累那是不是可以好好地道別，你可以講嘛，我們就會有心理準備」，透露無奈的心情。

接著，陶晶瑩不改幽默的個性，打趣的表示「我今天被甩了，因此我要來唱一些失戀的情歌撫慰心靈」，當她唱到經典老歌《每次都想呼喊你的名字》時，還不忘配合歌詞大喊那名員工綽號，並故意以凶狠的眼神看向鏡頭唱著歌詞「不要給我遇到」，之後陶晶瑩還一連唱了《你怎麼捨得我難過》、《酒後的心聲》，大吐「被放鳥」的辛酸，讓網友看了忍不住笑了出來。