星座專家白瑜在媒體上揭露前夫外遇，遭提告加重誹謗，檢方起訴後，台北地方法院將她判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。可上訴。

白瑜2020年間接受採訪及在電視節目上，稱與前夫登記結婚當晚有女性打來給他，但對方認為白瑜說的並非事實提告；白瑜辯稱，她受訪以及在節目上說的內容，目的是要告訴單親父母們，無論遇到什麼事，一切都會過去，「我們可以靠自己走出來」，並沒有誹謗意思。