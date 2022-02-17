星座專家白瑜爆料老公外遇 前夫怒告判拘25天 10:332022/02/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星座專家白瑜在媒體上揭露前夫外遇，遭前夫控告加重誹謗。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星座專家白瑜在媒體上揭露前夫外遇，遭提告加重誹謗，檢方起訴後，台北地方法院將她判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。可上訴。 白瑜2020年間接受採訪及在電視節目上，稱與前夫登記結婚當晚有女性打來給他，但對方認為白瑜說的並非事實提告；白瑜辯稱，她受訪以及在節目上說的內容，目的是要告訴單親父母們，無論遇到什麼事，一切都會過去，「我們可以靠自己走出來」，並沒有誹謗意思。 正妹嘿咻「這邊」水量超大讓男友嚇傻 女網友狂讚：我們也是 正妹酒醉「卵子衝腦」 硬上男網友鬧出2條人命大崩潰 #白瑜 #星座專家 #25天 #老公外遇 #判拘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飯店大亨焦治國違停辱警「王八蛋」 判拘役75日 14:402022/02/08 社會 林秉樞家暴高嘉瑜被起底！持裸照恐嚇前女友「我會殺妳」判拘40天 16:552021/11/30 社會 通緝犯拒檢遭警開9槍 逃亡25天走投無路遭逮 15:262022/01/05 社會 捷運車廂兩度拉扯科技女董座 女遭判拘役竟上訴求判死刑 14:432022/02/08 社會 明星夫妻是幸福還是幻滅？6對星座組合的秘密 04:432022/01/16 健康 警好心勸戴口罩 他嗆「你拿槍的流氓是嗎」代價好慘 10:242021/12/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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