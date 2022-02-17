為滿足用戶盡情探索大自然的需求，Garmin針對熱衷戶外的資深玩家，推出戶外頂規智慧錶「fenix 7S、fenix 7與fenix 7X戶外進階複合式運動GPS腕錶」，分別搭載1.2、1.3、1.4吋高階反射式螢幕（MIP），全系列採用耐磨抗刮、防反光的Power Sapphire頂規藍寶石玻璃鏡面、高通透性太陽能專利面板，透過擴充太陽能板受光面積，並將太陽能電池的排列技術及導電材質優化，相較前一代，太陽能轉換效率提升200％。

搭配Power Manager電量管理系統，fenix 7X Solar整體電力續航表現成長近300％，最大電量模式（UltraTrac Mode）下可達24天。內建超過40項運動模式如登山、鐵人三項、攀岩抱石、越野跑、HIIT間歇運動等；進階運動功能Real-Time Stamina體力量表協助用戶即時了解體能狀況，如在長距離賽事可適時調整配速與體力，更游刃有餘地享受賽事及冒險；Up Ahead路線點距離讓用戶事先於Garmin Connect App創建路線及標示路線點，同步到手錶並開啟導航，即可快速預覽事先設定的檢查點、補水站、救護站等路線資訊。

fenix 7X Solar亦加入業界首創手電筒照明，支援四段亮度等級與紅光的頻閃模式，危急時刻立即開啟SOS求救燈號，夜跑時更可透過跑步模式中設定手電筒跑步步頻，手錶將隨著雙手擺動方向，自動切換醒目的警示白光與紅光，全面提升夜間運動時的安全性。

有鑑於高爾夫、滑雪、衝浪等成為多數熱愛戶外活動的城市人週末娛樂或短程旅遊選擇，Garmin推出跨界型格標配「epix全方位GPS智慧腕錶」，搭載1.3吋AMOLED高畫質彩色觸控螢幕，強悍的藍寶石玻璃鏡面及輕盈鈦金屬錶盤，俐落型格的錶體設計凸顯個性化輪廓。承襲戶外系列探索DNA，內建超過40項運動模式如滑雪、高爾夫等一應俱全，同時支援全球42000幅高爾夫球球道及2200滑雪場圖資；集結各項運動、健康、智慧等全方位功能，仍維持極具競爭力的強勁電力續航，GPS運動模式下可持續記錄30小時，智慧手錶模式下16天不斷電，省電模式下最長可達21天，以進化升級的科技實力與充沛電力，支援用戶隨心所欲跨界探索，定義現代品味型格。