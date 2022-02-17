擁有E級上圍的香港波神白雲不僅有傲人凹凸有致身材，還有雪白肌膚和甜美臉蛋，今年1月她剛過34歲生日，她大方地穿上低胸洋裝和西裝外套，大展絕佳「胸器」。最近她又曬出在自家陽台照的美照，可見她寬鬆毛衣上身，露出迷你細肩帶小可愛，看似下半身真空，她更讓愛犬在她的雙腿害羞部位撒嬌，引來網友怨嘆：「當人不如當狗」。

白雲以招牌的35E雙峰被封為香港波神，過去她曾演出《不懂撒嬌的女人》，2020年約滿離開TVB，去年8月則出席了開鏡儀式，宣布接拍新電影，當時她穿著低胸裝現身，露出東西半球和事業線，蕾絲內衣也外露，性感度爆表，當時她透露因疫情影響工作，收入大不如前，為此打工當汽車影片的主持人，也考慮考美人魚潛水教練，希望未來4到6個月期間能完成。

白雲和愛犬合影。（圖／翻攝自snowybai IG）

常上傳性感照片的白雲，其實早已是人妻身分，她和前香港先生江俊霖2016年結婚，小倆口雖然很少在網上曬恩愛，去年2月白雲出席活動時，江俊霖便隱藏在人群中幫愛妻拍美照，看似關係甜蜜。而白雲先前也開腔澄清自己喜歡性感打扮並不是下流，強調：「這一輩子，我想知道，無論多難，我都堅持做自己，那麼這輩子會是怎樣。」

白雲過年期間曾與好友朱晨麗、劉溫馨穿上紅色喜氣裝，露出長腿跟粉絲拜年，最近元宵節她又曬出美照，可見她寬鬆毛衣上身，上下失守，露出雪嫩雙峰及一雙長腿，她寫下：「失去過才懂珍惜，無論親情友情愛情。我最大的缺點是發脾氣時說話很扎人心、和逃避問題，逃避很久。很高興今年一開年，終於看到了自己的問題。找回許多愛我又被我傷害的人」，「元宵佳節，去和愛的人表達愛意。團團圓圓吧」，網友回應：「性感尤物」、「白雲，越來越靚女…很有女人味」、「做隻貓做隻狗不做情人」、「元宵節快樂呀！最緊要身體健康」。