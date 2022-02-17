第一銀行長期深耕耘桌球運動，於2022年中華桌球國手排名賽中，第一銀行桌球隊獲選6席國手席次，其中廖振珽以第一名優異成績取得「2022年世界團體桌球錦標賽」及「2022年亞洲運動會」中華代表隊資格；此外，在19歲青少年桌球國手選拔賽中，第一銀行桌球小將王晨又以第一名佳績出線，與林彥均、黎彥君同時榮獲「第28屆亞洲青少年桌球錦標賽」及「第20屆世界青少年桌球錦標賽」中華代表隊資格，可望為國爭光。

值得一提的是，第一銀行及建教合作學校松山家商於本次19歲青少年桌球國手選拔賽中表現亮眼，合力囊括12席中的8個席次，代表第一銀行扶持基層體育菁英有成，優異成績獲得肯定。

第一銀行力挺國內桌球運動發展，除成立一銀男子桌球隊、贊助中小學桌球隊，還計劃性安排選手前往國外移地訓練及比賽，讓更多具潛力的選手們，獲得更完善的桌球訓練環境與資源，也為桌球界孕育國手級菁英投注心力。本次同時獲得國手及19歲青少年國手資格的林彥均成績優異，而國手李佳陞和楊恆韋為第一銀行行員，黃毓仁、黎昕祐二位則是首次入選國手；另，林彥均、黃毓仁、黎昕祐等3人，以及19歲青少年國手王晨又、黎彥君、張佑安、楊嘉安、張秉丞、洪敬愷等人目前就讀或畢業的臺北市立松山家商及誠正國中等學校，也是第一銀行多年贊助的重點學校。

除了支持桌球以外，第一銀行也長期贊助舉重隊，其中第一銀行行員黃達德教練帶領的好手陳玟卉表現優異，勇奪2021年亞洲錦標賽3面金牌、東京奧運銅牌，以及世錦賽舉重1金、1銀、1銅殊榮。第一銀行今年除了延續桌球隊、舉重隊贊助培訓外，同時新增柔道項目及擴大角力等體育項目贊助，積極為基層體育扎根並提供支持。

第一銀行以系統性、階段性及持續性的規畫，贊助各項運動項目也舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」、「第一銀行桌球夏令營」、「第一金控正新瑪吉斯盃網球錦標賽」等多元賽事，提供舞台讓選手們展現熱忱、同場競技，讓優秀選手可以不斷「追求卓越、邁向第一」，在體育競技舞台嶄露頭角。

此次第一銀行桌球選手不負眾望榮獲佳績，顯示第一銀行扶持體育的成效漸顯，也希望發揮拋磚引玉的效果，吸引更多企業一同參與體壇贊助，讓國內運動發展更為蓬勃，為企業社會責任盡一份心力。