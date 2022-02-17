北市陳姓民眾日前透過網路結識女網友，雙方加line聊天後，對方表示自己從事比特幣投資，向陳表示獲利可期，放半年至少能賺30％，陳興衝衝前往銀行匯款40萬，行員詢問後起疑報警，經士林警方極力勸說，陳才發現桃花和財運都是詐騙，及時保住現金。

士林分局天母派出所警員洪俊耀、何高宇日前執行勤務時，接獲中國信託天母分行來電，指稱民眾疑似遭詐騙，現正臨櫃準備匯款，警方隨即趕赴現場了解。

陳男向警方表示，日前在網上結識1名女子，雙方聊天數次後，對方即推薦比特幣投資，還表示獲利可期，陳不否認對女方有好感，為賺錢和想拉近距離，這才決定匯款40萬進行投資。

警方聽後隨即告知這是詐騙老哏，與陳聊天的「正妹」可能是個男的，並以手機出示過去曾發生的類似新聞，解釋詐團的手法和套路，陳男看後默然不語，最後相信警察暫緩匯款，並對行員、警方的協助十分感謝。

警方呼籲，網路交友後所謂的投資，民眾務必提高警覺，不要相信素未謀面者的推薦，也不要以為「春天到了」輕信對方，講到匯款和投資時，可先撥打165反詐騙專線查證。