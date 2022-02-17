COMPUTEX主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，5G通訊自2018年6月3GPP R-15標準確立，5G NR（New Radio）獨立式（Standalone，SA）網路基礎架構方案凍結之後，包括全球各大電信業者、通訊設備商、各國政府與大型企業等，便開始嘗試各類可以在5G網路上導入的垂直場域創新應用，涵蓋智慧工廠、智慧醫療、自駕車、智慧城市、文化娛樂、活動展演等情境，並透過實際場域驗證來確保相關創新應用之可行性與實用性，也讓5G通訊成為近幾年COMPUTEX展覽重點主軸之一。

由於在5G陸續商用之後，電信業者發現由於5G高頻率通訊距離較短之物理特性，因此在實際運作上需要依照不同環境與應用情境進行客製化調整，並且透過衛星通訊、B5G（Beyond 5G）與6G的通訊研究與試作，以突破5G通訊上的限制，也讓包括5G企業專網、低軌衛星通訊（Low Earth Orbit，LEO）與5G智慧杆成為近來市場上的熱門焦點。

TCA表示，即將在2月23日線上首播的第三場COMPUTEX 2022年度系列論壇，將以「Beyond 5G時代啟航：通訊產業的創新服務與應用生活新時代」為主題，分析5G通訊發展趨勢，探討5G企業專網應用與實作架構，眺望B5G與未來6G技術可行方向，並分享最新最熱門的5G智慧杆標準規範。