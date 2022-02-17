創新物聯網Wi-Fi無晶圓半導體公司摩爾斯微電子宣布擴大亞洲地區的業務發展，延攬三位高階管理團隊成員。Morse Micro亞洲將持續支持橫跨台灣、大中華區、韓國及日本等成長型市場，為在地團隊和客戶提供即時支援。

新管理團隊將專注於擴展各自市場領域上的Wi-Fi CERTIFIED HaLow客戶群，吸引並發展策略Wi-Fi模組和參考設計合作夥伴，同時擴展經銷業務通路以及其他主要市場活動。

Morse Micro聯合創辦人暨執行長Michael De Nil表示，這是Morse Micro在國際市場發展的重要里程碑，顯示亞太地區的客戶正在採用Wi-Fi HaLow進行一系列低功耗、遠距離的物聯網應用。Morse Micro管理團隊的新成員擁有豐富市場經驗，這將有助於策略性提升我們在亞太地區的客戶群與市場滲透率，我們希望繼續擴大我們作為創新Wi-Fi CERTIFIED HaLow解決方案的市場領導者的全球影響力。