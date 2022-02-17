大宗商品相關股票的推動，歐股周三小幅上漲；投資人仍關注俄烏緊張情勢。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.21點或0.04%，為467.77點。大宗商品相關的石油股和礦業股分別上漲1.6%和1.3%。

俄羅斯周二表示，將從烏克蘭邊境撤回部分駐軍，歐股當天大漲。然而美國和北約(NATO)最新表示，俄羅斯仍在烏克蘭附近集結軍隊；而烏克蘭也批俄羅斯發動網路攻擊。

愛立信(Ericsson)大跌14.2%。該瑞典公司公布一項內部調查結果，揭露了該公司在伊拉克的可疑付款和不當行為。

風險資產在過去幾周受到壓抑，歐股波動指數升高；另外油價高升，也加劇了通膨擔憂。

RBC財富管理投資策略主管Frederique Carrier說，價格似乎已經反映了許多風險，但是我們不會以地緣政治事件來決定投資。歷史上的許多戰爭事件對市場的影響都是短暫的，除非是出現石油危機，引發經濟衰退。

然而英股、德股、法股都下跌在0.1至0.3%之間。

英國一月CPI出現近30年來最大增速，令市場更加注意英國央行可能的第三次加息動作。

美股指數周三上午亦走低。強勁的零售銷售資料，進一步加強美聯準會採取激進措施的可能。

瑞典菸草集團Match在提議提高年度股息後，股價上漲3.8%。

法國工業天然氣公司預計今年獲利增加，股價大漲2.7%。

瑞士電梯製造商訊達(Schindler)大跌5.2%。由於營建業的延誤、原材料成本上升、供應鏈中斷，該公司警告今年在中國的業務將衰退。

海尼根(Heineken)上漲1.8%。該荷蘭啤酒商公布去年強勁獲利優於預期，但是警告了通膨對啤酒消費的影響，並對公司中期的獲利率目標表示存疑。