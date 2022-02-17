Type-C接口在大陸、歐盟均表態下，走向一統化的趨勢幾乎已經確立，屆時預計Hub(集線器)端、Device(裝置)端USB4產品陸續推出，相關市場成長性可期，今偉詮電大漲逾6.5%，強勢表態，鈺創也持續走揚、漲幅約2.5%。

歐盟及大陸工信部已相繼表態支持充電接口統一規格，歐盟提案電子產品統一使用USB Type-C接口預計今年將會過關，屆時將擴及到手機、平板、相機、耳機、音響、遊戲機，也會有2年的實行轉換期。在預計Type-C接口走向規格化下，受益股包括祥碩(5269)、威鋒電子(6756)、偉詮電(2436)、鈺創(5351)、創惟(6104)以及安格(6684)。

除歐盟題材外，今年起隨著Host(主機)端陸續支援USB4，預計Hub(集線器)端、Device(裝置)端USB4產品陸續推出，USB Type-C裝置將持續增加。目前主控端兩大平台均有支援USB4，蘋果M1處理器、英特爾11代處理器導入原生支援USB4。Hub方面，首顆USB4終端控制IC已於去年第四季推出，各廠家預計於2022、2023年推出USB4 IC產品，未來幾年，該領域商機將快速成長。

有鑑於USB-C介面整合簡化趨勢確立，NB週邊USB-C轉接裝置興起，蘋果Macbook Air簡化到只有Thunderbolt連接埠，Windows品牌筆電逐漸整合接口當中，輕薄系列筆電先行簡化。目前USB Type-C轉多的擴充裝置dongle/docking滲透率約落在20~25%，預期隨介面整合持續提高滲透率。