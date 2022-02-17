元大US高息特別股(00771)採季配息，今年第1季的配息預計在2月25日除息，每單位預估發放0.18元，3月24日分配收益。目前美股殖利率約1.8%，以元大US高息特別股ETF 14日收盤價17.59元推算，本次的配息水準相當有吸引力。

元大US高息特別股ETF參與美國高息特別股市場，目前配置金融產業的比重將近七成，包括富國銀行、花旗、高盛及摩根士丹利等發行的特別股為主要成份股，使該ETF成為升息環境的受惠標的。

美國特別股通常較美股有較高的股息水準，並有長期波動低於一般股票的特性，吸引機構法人核心配置。面對美國升息加劇市場波動，在投資組合中納入特別股，有助降低波動又能創造現金流。

元大投信表示，若美國調升利率，存放款利差擴大，金融機構的營運體質將受惠改善，因此升息題材往往帶動市場資金布局金融股。近期台股掀起升息有利金融股的話題，投資人在台股也能參與海外金融股的升息題材，元大US高息特別股ETF因投資標的以海外金融機構特別股為主，投資海外金融特別股ETF，除了有機會同步參與升息題材，也能分散區域性風險。