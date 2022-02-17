由外貿協會主辦的第2屆「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將於今(2022年)年10月26至28日在台北南港展覽2館盛大辦理，展出電動巴士、三電系統、ADAS、車聯網、人車互動軟體、共享平台與MaaS等應用解決方案。為建構完整的全球智慧移動產業生態系，今年更擴大徵集自駕車次系統及電動機車業者加入，促進產業互利共榮。

據EV Volumes資料顯示，2021年全球電動車銷量達675萬輛，年比大幅成長108%，其中電動車龍頭特斯拉交車輛，更高達93.6萬輛，表現亮眼。電動車市場逐漸普及，帶動車用電子系統成長，工研院產科國際所報告指出，全球車用電子市場預期2028年時將成長至4000億美元，年複合成長率達7.9%，而台灣車電廠商具備交期準、品質優良等優勢，深獲國際業者肯定；加上，台灣資通訊業者挾先進製程技術優勢，逐步跨足車用領域，擴大台灣車電產業能量，整體產值有望在2025年突破新台幣6000億元，顯見電動車市場長期看好。台灣業者如能掌握時機與訂單，可望為企業帶來豐沛成長動能，活絡電動車與自駕車相關產業發展。

2035 E-Mobility Taiwan展出內容緊扣汽車產業電動化、智慧化的發展趨勢，去年首屆辦理即吸引mTARC、MIH、大同、台達、光寶、成運汽車、華德動能、車威視、東元、和泰聯網、為升、勤崴及鴻碩等指標業者展出，吸引國內外業界與媒體的矚目與詢問，成效非凡。該展延續上屆聲量，開放報名後，即獲充電樁指標業者飛宏、健和興、車聯網大廠公信電子再度報名參展。此外，太電、東亞通信及代理西門子充電樁的肯鑫電機皆看好電動車商機及展覽效益，今年首度報名展出。

為促進產業交流、協助業者搶攻全球商機，外貿協會將舉辦多場國內外推廣說明會，並動員貿協全球據點，積極向國際宣傳台灣電動車及自駕車產業及展覽，並持續對歐美、日韓等主要市場的媒體進行宣傳，邀請買主、指標車廠及Tier 1供應商、新創業者、投資機構等觀展；更規劃國際趨勢論壇、Online Tech Talks、展場Live Tour、視訊採購洽談會等一系列Hybrid行銷活動，提供參展商與買主線上線下多元的互動方式，拓展國內外市場。