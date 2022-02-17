還有被害者收到舊電鍋。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

方嫌還註冊「周漁民」名來詐騙。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

方嫌本就是詐欺慣犯，被逮後移送地檢署偵辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

有詐欺通緝犯註冊「周劫侖」、「周漁民」等名稱，在臉書各類型商品交易社團發文販售PS5遊戲機、電腦顯示卡、手機、相機鏡頭、模型公仔等全新或二手商品，由於價格便宜吸引不少民眾匯款購買，但最後不是沒收到商品，就是收到一串爛香蕉還有舊電鍋、牙膏、雨衣等物，粗估超過60人受害，詐騙所得超過120萬元。

36歲的方姓嫌犯從去年7月期間到今年2月，打著「周劫侖、周漁民、楊來過」等臉書暱稱，在臉書各類型商品交易社團發文販售PS5遊戲機、電腦顯示卡、手機、相機鏡頭、模型公仔等全新或二手商品，並以比市價低1至2成的低價策略來吸引被害人，被害人將款項匯至指定人頭帳戶後，最後不是沒收到或與實際購買不符商品。

像是他註冊姓名「周劫侖」騙被害人購買1萬多元的顯卡，未料東西寄來打開竟一是串發黑的香蕉，還有人購買PS5遊戲機，竟然收到舊電鍋、牙膏、雨衣、還有價值10元的飲料等不知所以然的商品，讓被害者氣得報警，粗估被害人數高達60人以上，詐騙所得超過新臺幣120萬元。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊透過分析165反詐騙平台，蒐集資料進行身分比對，查出方嫌已遭3個地檢署通緝，就是名詐欺慣犯，人就躲在宜蘭市神農路某透天厝中，14日進入執行搜索，查扣作案用的筆記型電腦、2部手機、sim卡6張等相關證物，不過方嫌否認犯行，全案以違反詐欺罪嫌解送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦後聲押獲准。