三重宮廟嫌犯開槍以及警方攻堅

接應男子遭移送畫面（戴上容攝）

46歲陳男16日晚間9點多駕車，到三重永福街某宮廟前開11槍後逃逸，警方調閱監視器發現他跑去新莊後港一路的汽車旅館，並把27歲女友、37歲前妻叫來會合，他向2女表示自己將展開逃亡，想來場「3P」當作美好回憶，前妻果斷拒絕，17日凌晨3點多，陳男離開摩鐵就被大批警力包圍，竟舉槍自戕送醫不治。

據了解，陳男與宮廟負責人彼此認識，宮廟卻表示雙方並未有過節，這陣子也沒有發生任何衝突，至於是否與宮廟內其他人有糾紛，警方還要進一步釐清。

陳男開槍後一路躲進新莊後港一路上汽車旅館，與26歲鄭姓女友、39歲林姓前妻會合，3人在房內喝毒品咖啡包，後來陳男起心色念向2女表示，自己即將展開逃亡，想在臨走前來場「3P」當作美好回憶，前妻斷然拒絕了。

三重警方昨晚調派人力到場，17日凌晨3點多，埋伏警力見陳男離開汽旅再超商旁準備坐上一輛接應的轎車，警方立刻上前圍捕。陳男發現被跟監，先拔槍瞄準警方作勢開槍。

警方對空開了4槍要求陳男投降，未料，陳男竟將槍對自己頭部扣下板機轟頭倒地，血流不止，警方將其送醫後不治，現場留下1把手槍、1顆未擊發的子彈以及1顆彈殼。

警方控制行動來接應的37歲共犯男子，再進入汽旅查獲鄭女、林姓前妻並於現場共起獲3把手槍，65發子彈，90包毒品咖啡包，目前將共犯陳、鄭、林等三人依槍砲、毒品等罪移送地檢署偵辦，並將擴大追查槍枝及毒品來源。

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