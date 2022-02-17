台灣機械工業公會與外貿協會合辦台北國際工具機展、台灣工具機暨零組件公會主辦台灣國際工具機展首日聯展將於21日登場，吸引友嘉集團、東台、台中精機、永進、上銀集團、西門子、發那科、三菱、MAZAK創浦等950家國內外廠商使用5100個單位，成為2022年首發的大型國際工具機展，總統蔡英文將受邀出席。

外貿協會17日公布，貿協推出六大買主及媒體加強服務，吸引62國，破千名國際買主線上預登，並安排超過700場全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽，將帶給參展商全新Hybrid展覽商機。

貿協指出，國內兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS2022」工具機聯展，21日至26日將在台北南港展覽一、二館舉行，總計950家廠商參展，使用5100個攤位，是國內工具機實體展睽違三年後首度回歸，線上展同步展長達1個月而達3月21日，也是疫後臺灣最大規模展覽、2022年全球首發的工具機大展。

貿協指出，「TIMTOS x TMTS2022」來自16國或地區海內外廠商齊聚一堂，計有友嘉、銀泰、穎霖、上銀、新武、高鋒、慶鴻、發那科（FANUC）、美捷科（MAZAK）、東台、油機、台灣瀧澤、永進、三菱、創浦（TRUMPF）、台中精機、台達電子、西門子等廠商，都備妥展示最新機種及智慧製造解決方案，瑞士、德國、美國等全球工具機重要生產大國皆籌組國家館。

貿協表示，不少買主及媒體表示，對於疫情下對跨國商旅仍有疑慮，但對臺灣防疫有成，可辦理大型展覽深表讚嘆，希望能線上參與，貿協隨即推出六大加強國際買主服務，讓不便赴台的海外買主也能透過線上導覽員或視訊採洽共襄盛舉，尤其是中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研、俄國工具機代理商Finval、印度代理商Machine Tools India和保加利亞指標代理商NIS等重量級廠商都報名。