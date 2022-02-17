政府積極推動施打第三劑追加劑疫苗，富邦產險推出「疫網打盡2.0」專案，富邦產險表示，除了打造疫苗、防疫完整保障之外，父母親可幫未成年子女網路投保疫苗險S方案。

富邦產險表示，本次推出的「疫網打盡2.0」專案中，S方案及XXL方案的保障內容皆包含「疫苗不良事件住院補助、疫苗不良事件住院補助增額、法定傳染病疫苗預防保障」，疫苗險S方案一年期總保費僅98元，父母也可幫未成年子女投保。

至於保障最完整的XXL方案，富邦產險表示，除了包含疫苗保障外，更提供「法定傳染病住院日額、法定傳染病加護或負壓病房住院日額、法定傳染病關懷保險金、法定傳染病隔離費用補償保險、COVID-19疫苗不良事件殯葬費用補償」，保障全面且完整。

為了減少人群接觸所帶來的風險，建議民眾亦可選擇於網路線上投保疫苗險，不僅方便又快速，且投保後最快翌日就能生效。富邦產險提醒，於網路投保前務必充分了解保險商品內容，並謹慎評估自身需求，在接種第三劑追加劑疫苗前，也可重新檢視今年的疫苗保單，並選擇最合適的投保方案。因應COVID-19疫情的變化層出不窮，富邦產險希望能透過疫苗險的保障，提供民眾更全面性的保護。