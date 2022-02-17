驚！香港今增約5000例新冠確診 10:522022/02/17 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港明愛醫院急症室外有病人被安置在戶外病床。(東網資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港疫情以幾何式級數倍升，據報今再增約5000例確診新冠肺炎個案。 香港昨日新增4285例確診，連同7000例初步確診，單日染疫人數突破一萬，創疫情以來新高。過去一天有10名患者離世，亦是第5波疫情以來單日新高；死者包括前晚8時許在兒童醫院猝逝的3歲女童，以及一名37歲長期病患男子。過去2周逾60名孕婦確診，專家建議孕婦盡快接種疫苗，保護自己及胎兒。 高雄男已1傳4 曾訪台南友人 友發燒二採確診 高雄＋6 中油大林廠傳多人確診 #增約 #5000例 #確診 #過去 #孕婦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者搭飛機跑去台東 桂田飯店、天野餐廳今緊急停業 03:482022/02/17 生活 韓單日確診破9萬 26萬人居家治療 11:572022/02/16 國際 桃園今＋1 桃機航警4歲孫女確診 無新增足跡 14:352022/02/16 生活 每周確診數低於這數字 陳秀熙：可達重症清零 六月可見病毒最終站 14:052022/02/16 生活 桃機航警4歲孫女確診 幼兒園448人一採結果出爐 09:092022/02/17 生活 北市今增3本土！航警女兒染疫 拜廟婦、設計師再傳兩人 09:592022/02/17 生活 香港疫情狂炸 日增4285例本土確診7000例初陽 9人不治 19:292022/02/16 兩岸 陳時中點名這條傳播鏈最要注意 疑紅茶店疫情燒進煉油廠 14:372022/02/16 生活 習近平：穩控疫情是香港最緊迫任務 04:102022/02/17 產業財經 中油大林廠3員工確診 31處足跡曝光 去過大遠百、老江紅茶 15:052022/02/16 生活 大林煉油廠爆3確診 2000人急篩檢 04:102022/02/17 焦點要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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