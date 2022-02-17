香港疫情以幾何式級數倍升，據報今再增約5000例確診新冠肺炎個案。

香港昨日新增4285例確診，連同7000例初步確診，單日染疫人數突破一萬，創疫情以來新高。過去一天有10名患者離世，亦是第5波疫情以來單日新高；死者包括前晚8時許在兒童醫院猝逝的3歲女童，以及一名37歲長期病患男子。過去2周逾60名孕婦確診，專家建議孕婦盡快接種疫苗，保護自己及胎兒。