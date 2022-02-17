警方指出，毒品咖啡包樣式琳瑯滿目，有法鬥、卡通特務、日本動漫蠟筆小新最愛的巧克力餅乾等，被檢驗出摻雜著傷害身體的第三、四級新興毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方破獲陳姓女子為首的販毒集團，警方調查，陳女及劉姓男友透過微信通訊軟體向人推銷毒品，應徵3名男子擔任倉管、送貨人員，而陳則擔任會計，負責管制毒品存貨及核算薪資；警指出，35歲陳女雖有大姐頭風範，但仍有顆「少女心」其販售的毒品包裝走「可愛風」，日前執行收網逮捕陳女等5人，除依販毒罪嫌起訴，另以《組犯罪防制條例》處3年以上、10年以下有期徒刑。

根據警方調查，姐弟戀的陳女及32劉姓男友為賺外快，於租屋處將毒品的分裝後，以「微信」暱稱「某國際娛樂公司」公關人員為名，透過手機通訊軟體向不特定人推銷第三級毒品愷他命及毒品咖啡包，並陸續找來李姓男子等3人擔任倉管及送貨人員，共同從事組織犯罪。

警方破獲陳女販毒倉庫現場，毒品咖啡包樣式琳瑯滿目，有法鬥、卡通特務、日本動漫蠟筆小新最愛的巧克力餅乾及七星香菸、香奈兒名牌等；警方說，時尚外包裝吸引年輕人購買，但被檢驗出摻雜著傷害身體的第三、四級新興毒品，其成分遠不如外包裝來得可親。

台中檢警偵破陳姓女子為首的販毒集團，現場查獲毒咖啡包158包（毛重695.4公克）、愷他命10包（毛重16.2公克）、帳冊3本、工作手機9具等犯罪工具，並拘捕陳姓女子等5名販毒集團成員到案。

臺中市刑大指出，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年因「好奇」或「輕忽其嚴重性」而誤食，然這些毒品咖啡包摻雜混毒的成分與比例都不盡相同，對身體產生的危害難以預期。

警方呼籲民眾，對於來路不明的食品應隨時保持高度的警戒心，不要輕易嘗試具有提神功效的糖果或沖泡品外，並提醒家長多加留意家中孩子動態，如發現來源、包裝不明的食品包裝，須多加留意並關懷，保護青少年健康成長環境。