金屬工業研究發展中心16日與上緯新能源股份有限公司（SRE）領軍的離岸風電台灣隊合作，共同舉辦「浮式風機本土產業鏈推動交流會」，探討台灣浮式風機產業鏈本地化的潛力與挑戰。上緯新能源公司是台灣離岸風電領頭羊。

這是國內首度針對浮式風機產業如何在台灣落地舉辦的專家交流會，除了為台灣下一階段離岸風電的發展謀定方向，也為日後技術輸出的潛在需求預做準備。

上緯新能源董事長林雍堯指出，固定式風場的產業供應鏈已經在歐洲發展超過20年，浮動式技術對國內供應鏈來說，反而有迎頭趕上的機會，讓台灣有機會跟歐洲並進開發。

此次和金屬中心合作探討浮式風機本地產業鏈的發展方向，正是考量浮式風場的技術優先性和前瞻性，並將技術納入風場規畫並參與開發遴選，以期台灣的離岸風電產業能走在趨勢前緣，在亞洲保持領先。

離岸風電台灣隊成立於2021年7月，成員包括上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源與雲豹能源，將共同投入規畫中的「海盛（Formosa 4）」、「海碩（Formosa 5）」大型系列風場開發。

目前全球有超過30個團隊投入浮式離岸風電開發。隨著2017年第一座商業化浮式離岸風場在歐洲完成建造並商轉，迄今已營運4年，證明浮式風機商轉的可行性，各國政府都看好浮式離岸風電的市場商機，所以舉辦這次交流會。